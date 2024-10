Marçal cria novo perfil no Instagram após suspensão pela Justiça de SP

O ex-coach Pablo Marçal (PRTB) criou um novo perfil no Instagram após a Justiça Eleitoral de São Paulo mandar derrubar a conta dele. O candidato do PRTB publicou ontem na plataforma um laudo médico falso associando o adversário Guilherme Boulos (PSOL) ao uso de drogas.

O que aconteceu

Nova conta de Marçal foi criada após ele ter perfil derrubado pelo TRE-SP. Por volta das 18h35 deste sábado (5), o perfil atingiu a marca de 840 mil seguidores. Essa é a terceira conta do ex-coach no Instagram — ele teve a primeira bloqueada e criou a segunda no final de agosto após ser acusado de abuso de poder econômico nas eleições.

Criação de novo perfil não viola determinação da Justiça Eleitoral. Marçal não está impedido de usar o Instagram. O que ele não pode fazer é voltar a publicar o falso laudo médico contra Boulos.

O que se sabe sobre o caso do laudo falso

Marçal publicou no Instagram um laudo médico falso de Guilherme Boulos (PSOL). O documento é assinado por um médico que já morreu, tem erros de digitação e informações pessoais incorretas de Boulos.

Médico está com registro suspenso no CRM-SP desde 2022. No site do órgão, a situação do profissional aparece como "falecido". A assinatura do documento forjado também é diferente da que aparece em um documento judicial de 2019.

Boulos disse que adversário "não tem limite" e que o documento é falso. Em vídeo ao vivo nas redes, ele também pediu a prisão do administrador da clínica em que Marçal diz que ele foi atendido em 2021. "O dono da clínica tem um vídeo com o Pablo Marçal, é apoiador dele, e nós vamos publicar aqui no meu Instagram esse vídeo assim que eu terminar a live", afirmou.

Cerca de duas horas depois da publicação de Marçal, o ex-coach disse que o Instagram removeu o post. "Parabéns pela democracia de esquerda", disse o candidato. Neste sábado (5), a Justiça Eleitoral também determinou que Marçal e outros perfis apaguem postagens que trazem o prontuário médico forjado.

Sem apresentar provas, Marçal associa Boulos ao uso de cocaína desde o início da campanha. Ele já foi condenado pela Justiça Eleitoral a apagar publicações sobre o assunto nas redes sociais. No debate da TV Globo, o psolista apresentou um exame toxicológico feito no dia 2 de outubro com resultado negativo.