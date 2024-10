Macron diz que vendas de armas usadas em Gaza devem ser interrompidas

PARIS (Reuters) - As remessas de armamentos usados no conflito em Gaza devem ser interrompidas como parte de uma tentativa mais ampla de encontrar uma solução política, disse o presidente francês, Emmanuel Macron, neste sábado.

A França não é uma grande fornecedora de armas para Israel, enviando equipamentos militares no valor de 30 milhões de euros no ano passado, de acordo com o relatório anual de exportação de armas do Ministério da Defesa.

"Acho que a prioridade hoje é voltar a uma solução política (e) que as armas usadas para lutar em Gaza sejam interrompidas. A França não envia nenhuma", disse Macron à rádio France Inter.

"Nossa prioridade agora é evitar uma escalada. O povo libanês não deve, por sua vez, ser sacrificado, o Líbano não pode se tornar outra Gaza", acrescentou.

Os comentários de Macron ocorrem no momento em que seu ministro das Relações Exteriores, Jean-Noël Barrot, está em uma viagem de quatro dias pelo Oriente Médio, que terminará na próxima segunda-feira em Israel, enquanto Paris procura desempenhar um papel na revitalização dos esforços diplomáticos.

(Reportagem de Leigh Thomas e Kate Entringer; reportagem adicional de John Irish)