Lula: é importante Justiça Eleitoral levar em conta não haver campanha com quem só sabe mentir

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou o evento de campanha realizado neste sábado, 5, pelo candidato à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) para criticar a agressividade e a postura provocativa vista nesta eleição. Ele cobrou uma postura mais dura da Justiça em situações nas quais os candidatos cometem crimes eleitorais.

Lula disse que em algumas vezes a responsabilização leva tempo e os casos são julgados apenas depois que a disputa terminou. Ele afirmou também que espera que a Justiça Eleitoral "leve em consideração que não é possível fazer campanha com alguém que só sabe provocar, mentir e ofender as pessoas".

Já Boulos ressaltou que acionou a Justiça nas esferas Eleitoral e Criminal contra Pablo Marçal (PRTB), pela divulgação de um laudo acusando-o de usar drogas. O documento, no entanto, tem indícios de falsificação.

Também estiveram presentes nomes do PSOL e do PT, como a candidata a vice, Marta Suplicy, Sônia Guajajara e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. De acordo com a assessoria do candidato, o evento teve a presença de 20 mil pessoas. Até o início do evento, às 10h50, os apoiadores do psolista ocupavam o trecho em frente ao Masp, da Alameda Casa Branca à rua Peixoto Gomide, nos dois sentidos.

Provocações

O evento transcorreu com tranquilidade, mas logo no início houve um acirramento de ânimos com o deputado bolsonarista Paulo Bilynskyj (PL), que compareceu ao evento junto com um pequeno grupo de apoiadores.

A presença do político de direita causou revolta em parte do público, que passou a gritar palavras de ordem e a chamá-lo de "feminicida" e assassino, em alusão à morte de sua ex-namorada, a modelo Priscila Barrios. Durante uma briga do casal em 2020, ela teria dado seis tiros em Bilynskyj, que era delegado de polícia, e depois se matado. O caso foi arquivado.

O grupo, de aproximadamente cinco pessoas, deixou os arredores da manifestação logo após a chegada de Boulos e Lula. Nas redes sociais, Bilynskyj voltou a provocar dizendo que o evento teria "flopado", termo usado para dizer que houve baixa adesão. As provocações, contudo, tiveram efeito apenas limitado e não chagaram a atrapalhar o ato da campanha psolista.