Lula sobre falso laudo de Marçal: 'Quem contou mentira tem de ser punido'

O presidente Lula (PT) cobrou punição 'de quem mente' durante a disputa eleitoral. Ele fez referência a Pablo Marçal (PRTB), que divulgou ontem um falso laudo ligando Guilherme Boulos (PSOL) ao uso de drogas. Lula apoia Boulos para a Prefeitura de São Paulo e esteve com o psolista em ato na Avenida Paulista na manhã deste sábado (5).

O que aconteceu

Em relação ao laudo falso publicado por Marçal, Lula disse que "a Justiça Eleitoral leva tempo para julgar". "Às vezes, quando julga já acabou as eleições. Nós temos casos que a vez do resultado (se passaram) quatro, cinco meses das eleições."

Lula pediu celeridade nas investigações que apuram a publicação do laudo falso divulgado por Marçal. "Essa é uma briga imensa que nós temos a vida inteira. Não é fácil e não é a primeira vez que a gente diz que a justiça é demorada", afirma. "Os juízes se queixam que tem muitos processos. Mas o dado concreto é que quando se trata de uma eleição, esse processo tem que ser julgado imediatamente." O presidente também cobrou responsabilização dos envolvidos.

Presidente disse que "não se pode mais fazer campanha com quem só sabe provocar". "É importante que a Justiça, que eu respeito muito, e que defendo o papel da Justiça Eleitoral, leve em conta que a gente não pode mais fazer campanha com alguém que só sabe provocar, que só sabe mentir, que só sabe dizer inverdade, que só sabe ofender as pessoas."

Lula lembrou de quando disputou a Presidência da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2022. "Já tive o prazer de concorrer contra um desses mentirosos que passou o tempo inteiro contando mentiras na televisão e você pega a biografia dele e não tem nada. É como se fosse um livro sem nenhuma palavra", disse ele. "Ele foi deputado durante 28 anos, foi vereador e você não encontra uma resquício", afirmou Lula.

O presidente disse ser difícil "votar com a quantidade de mentiras". Segundo Lula, a campanha eleitoral "vai para a televisão para contribuir com a informação para o povo", mas "a quantidade de inverdades e provocações" dificulta. "O Brasil está voltando a ser civilizado e a vitória do Boulos significa São Paulo 100% civilizada."

Quem contou mentira tem de ser punido. Porque precisa ser julgado para o povo, ao votar, saber que o candidato não tem nenhum ilícito na sua vida, não contou mentira.

Lula, durante ato com Boulos na Avenida Paulista

Guilherme Boulos ao lado de Lula e Marta Suplicy (PT) em caminhada pela avenida Paulista Imagem: Ana Paula Bimbati/UOL - 05/10/2024

Caminhada ao lado de Boulos, Marta e Erundina

Durante último ato de campanha ao lado de Boulos, Lula desse que "o povo sabe quem tem compromisso com ele, quem vai cuidar deles". Lula disse também que "todo mundo sabe da história do Boulos".

Lula disse que o povo conhece a biografia de psolista. "O Boulos não é um cara que vai construir uma biografia. Ele já tem uma biografia, e é essa biografia que vai fazer ele ser prefeito de São Paulo."

"A gente tem que cuidar sempre daquele que está mais necessitado, daquele que está mais fraco, aquele mais afastado das coisas", afirmou. "O Boulos é a síntese de um ser humano que aprendeu a cuidar do povo. E é isso que precisa para São Paulo."

Lula disse que Boulos é um candidato que "amadureceu luta do com trabalhadores". O presidente ressaltou que Boulos atuou junto a movimentos de trabalhadores e para a construção de casas. "Todos que ficaram ricos com o sistema, agora fingem que são contra o sistema", disse ele. "O Boulos é um brasileiro que tem consciência política, que amadureceu lutando com os trabalhadores, brigando para construir casa para os trabalhadores, brigando pelos direitos democráticos dos trabalhadores."

O presidente acompanhou Boulos na agenda, durante a caminhada que saiu da avenida Paulista e seguiu em direção à rua Augusta. Acompanhado por apoiadores, Lula seguiu em um veículo que também transportou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, Boulos, a candidata à vice-prefeitura Marta Suplicy (PT), a primeira-dama Janja e a mulher de Boulos, Natália Szermeta.