Liverpool bate Crystal Palace e é líder da Premier; City e Arsenal vencem de virada

O Liverpool venceu neste sábado (5) por 1 a 0 em sua visita ao Crystal Palace, resultado que garante a liderança dos 'Reds' nesta 7ª rodada da Premier League, em que Manchester City (2º) e Arsenal (3º) tiveram que virar para garantirem seus triunfos.

Depois de ter conquistado 18 dos 21 pontos possíveis, o Liverpool tem um ponto de vantagem sobre 'Citizens' e 'Gunners', empatados com 17 pontos.

Um gol do português Diogo Jota, após uma assistência do holandês Cody Gakpo (9'), deu o triunfo aos 'Reds', numa partida em que o treinador Arne Slot optou por poupar o uruguaio Darwin Núñez, enquanto o argentino Alexis Mac Allister foi substituído no intervalo devido a um desconforto.

Mas o pior desfalque para os 'Reds' foi o do goleiro Alisson Becker, que a quinze minutos do final teve de ser substituído após sofrer uma fisgada na coxa esquerda.

"Quando um jogador caminha como ele fez, normalmente significa que não estará nos jogos do Brasil e não imagino que ele retorne ao time para a primeira partida após a pausa internacional", lamentou Slot após o triunfo sobre o Crystal Palace.

O irlandês Caoimhín Kelleher, habitual reserva de Alisson, não foi relacionado por estar doente, e com isso Slot teve de colocar em campo o tcheco Viteslav Jaros, de 23 anos.

- Vitória suada do City -

Manchester City e Arsenal sofreram mais, vencendo por 3-2 e 3-1 nos respectivos jogos contra Fulham (6º) e Southampton (19º) depois de largarem atrás no placar.

Os jogadores comandados pelo técnico Pep Guardiola foram surpreendidos por uma assistência impressionante do mexicano Raúl Jiménez, um passe de calcanhar entre dois defensores que o brasileiro Andreas Pereira (26') aproveitou, mas apenas seis minutos depois o croata Mateo Kovacic (32') deixou tudo igual no Etihad Stadium.

No início do segundo tempo, Kovacic colocou os 'Citizens' na frente (47') e o belga Jeremy Doku ampliou (82') dando a impressão que a vitória estava garantida. Mas o brasileiro Rodrigo Muniz (89') diminuiu e deu mais emoção aos últimos instantes do jogo em Manchester.

No norte de Londres, os 'Saints' deram um susto no Arsenal, que não encontrava uma forma de vencer o jogo contra uma equipe que ocupa a zona de rebaixamento.

- Martinelli entra e marca -

Assim, aproveitando as incertezas dos jogadores de Mikel Arteta, Cameron Archer abriu o placar no início do segundo tempo (55') deixando a torcida local em silêncio no Emirates Stadium.

Mas apenas três minutos depois (58') o alemão Kai Haverz marcou o gol de empate. Arteta acionou o banco, fazendo entrar três jogadores (61'), entre eles o brasileiro Gabriel Martinelli, que colocou os 'Gunners' na frente após uma assistência de Bukayo Saka (68').

Já nos minutos finais o próprio Saka deu tranquilidade aos anfitriões ao marcar o terceiro (88').

A tarde deste sábado teve também um duelo com oito gols entre Brentford (9º) e Wolverhampton: os donos da casa venceram por 5 a 3 os 'Wolves' que, apesar de mostrarem momentos de bom futebol, continuam a cometer muitos erros e a cada rodada vão se afundando ainda mais na última posição.

O West Ham (12º) obteve sua segunda vitória da temporada ao golear o Ipswich (17º) por 4 a 1, enquanto o Leicester (15º) conquistou a primeira ao vencer o Bournemouth (13º) por 1 a 0.

--- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Crystal Palace - Liverpool 0 - 1

West Ham - Ipswich Town 4 - 1

Arsenal - Southampton 3 - 1

Brentford - Wolverhampton 5 - 3

Leicester - AFC Bournemouth 1 - 0

Manchester City - Fulham 3 - 2

Everton - Newcastle

- Domingo:

(10h00) Aston Villa - Manchester United

Chelsea - Nottingham

(12h30) Brighton - Tottenham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 18 7 6 0 1 13 2 11

2. Manchester City 17 7 5 2 0 17 8 9

3. Arsenal 17 7 5 2 0 15 6 9

4. Chelsea 13 6 4 1 1 15 7 8

5. Aston Villa 13 6 4 1 1 12 9 3

6. Fulham 11 7 3 2 2 10 8 2

7. Newcastle 11 6 3 2 1 8 7 1

8. Tottenham 10 6 3 1 2 12 5 7

9. Brentford 10 7 3 1 3 13 13 0

10. Brighton 9 6 2 3 1 10 8 2

11. Nottingham 9 6 2 3 1 6 5 1

12. West Ham 8 7 2 2 3 10 11 -1

13. AFC Bournemouth 8 7 2 2 3 8 10 -2

14. Manchester United 7 6 2 1 3 5 8 -3

15. Leicester 6 7 1 3 3 9 12 -3

16. Everton 4 6 1 1 4 7 15 -8

17. Ipswich Town 4 7 0 4 3 6 14 -8

18. Crystal Palace 3 7 0 3 4 5 10 -5

19. Southampton 1 7 0 1 6 4 15 -11

20. Wolverhampton 1 7 0 1 6 9 21 -12

