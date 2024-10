Leverkusen sofre empate (2-2) em casa diante do modesto Kiel

O Bayer Leverkusen sofreu um revés doloroso e inesperado em sua campanha pela defesa do título da Bundesliga ao empatar (2-2) com o recém-promovido Kiel, após abrir uma vantagem de 2 a 0, neste sábado (5), pela sexta rodada da Bundesliga.

O Bayer está agora em quinto lugar, dois pontos atrás do líder Bayern de Munique, antes da viagem do clube bávaro para enfrentar o Eintracht Frankfurt (2º) no domingo.

E depois de vencer neste sábado o Werder Bremen por 1 a 0, o Freiburg subiu ao terceiro lugar, um ponto à frente do Leipzig (4º) que visita o Heidenheim (8º) no domingo.

Autor do gol da vitória sobre o Milan pela Liga dos Campeões, na terça-feira, o atacante nigeriano Victor Boniface abriu o placar aos 4 minutos para o Leverkusen do técnico espanhol Xabi Alonso, e pouco depois Jonas Hofmann ampliou (8').

Mas o Kiel entrou no jogo graças a um gol de Max Geschwill pouco antes do intervalo (45'+5) e conquistou um ponto na BayArena após um pênalti cobrado por Jann-Fiete Arp (69').

Habituado a vencer nos últimos instantes em suas partidas na temporada passada, desta vez o Bayer viu o time adversário reagir. A equipe de Xabi Alonso sofreu 12 gols em seis jogos da Bundesliga, metade dos 24 sofridos na temporada passada. O Kiel, por sua vez, soma um ponto valioso na corrida pela permanência e deixa na lanterna o Bochum, que perdeu em casa para o Wolfsburg (3-1) também neste sábado.

Longe da atuação que teve na goleada de 7 a 1 que infligiu ao Celtic na terça-feira pela Liga dos Campeões, o Borussia Dortmund perdeu por 2 a 1 neste sábado, em Berlim. Um pênalti de Kevin Vogt (26') e um gol de Yorbe Vertessen (45') deram à vitória ao Union, apesar de Julian Ryerson, ex-jogador da equipe da capital, ter diminuído no segundo tempo (62').

O Borussia, finalista da última Liga dos Campeões, está em 7º lugar e pode ficar seis pontos atrás do Bayern caso os bávaros vençam.

--- Jogos da 6ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Augsburg - B. Mönchengladbach 2 - 1

- Sábado:

Bayer Leverkusen - Holstein Kiel 2 - 2

Werder Bremen - Freiburg 0 - 1

Union Berlin - Borussia Dortmund 2 - 1

Bochum - Wolfsburg 1 - 3

St Pauli - Mainz

- Domingo:

(10h30) Heidenheim - RB Leipzig

(12h30) Eintracht Frankfurt - Bayern de Munique

(14h30) Stuttgart - Hoffenheim

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 13 5 4 1 0 17 4 13

2. Eintracht Frankfurt 12 5 4 0 1 11 6 5

3. Freiburg 12 6 4 0 2 9 7 2

4. RB Leipzig 11 5 3 2 0 8 2 6

5. Bayer Leverkusen 11 6 3 2 1 16 12 4

6. Union Berlin 11 6 3 2 1 6 4 2

7. Borussia Dortmund 10 6 3 1 2 12 11 1

8. Heidenheim 9 5 3 0 2 10 7 3

9. Stuttgart 8 5 2 2 1 14 10 4

10. Werder Bremen 8 6 2 2 2 8 12 -4

11. Wolfsburg 7 6 2 1 3 13 12 1

12. Augsburg 7 6 2 1 3 9 15 -6

13. B. Mönchengladbach 6 6 2 0 4 7 10 -3

14. Mainz 5 5 1 2 2 8 10 -2

15. St Pauli 4 5 1 1 3 4 6 -2

16. Hoffenheim 3 5 1 0 4 9 15 -6

17. Holstein Kiel 2 6 0 2 4 9 19 -10

18. Bochum 1 6 0 1 5 6 14 -8

