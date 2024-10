Laudo forjado de Marçal ainda se multiplica em perfis paralelos nas redes

Mesmo após a derrubada de posts nos perfis de Pablo Marçal (PRTB) com um laudo falso sobre Guilherme Boulos (PSOL), o documento ainda circula em perfis e canais de simpatizantes do ex-coach nas redes sociais. Ele também seguiu no ar no perfil oficial de Marçal no X (antigo Twitter).

O que aconteceu

Publicações ainda são encontradas em todas as redes. Neste sábado (5), um dias antes da eleição, quem busca por "laudo", "Boulos" e termos relacionados no YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, Kwai e Facebook encontra facilmente posts que reproduzem, comemoram e defendem o documento forjado.

Post de Marçal no X segue no ar. Na rede, que permanece proibida no país, os posts dele e de simpatizantes, que espalham e defendem o laudo falso, estão entre os primeiros colocados da lista de assuntos mais comentados na rede no Brasil.

A rede de Elon Musk continua a ser usada por brasileiros que moram no exterior ou que driblam o bloqueio determinado pelo STF através do uso de VPN. O X exibe até o post de um perfil verificado de Pablo Marçal (@pablomarcal), com a legenda "Aqui a verdade sobre o Boules" e a imagem do laudo forjado.

O post de Marçal no X se espalhou. Ele teve mais de 400 mil visualizações, 8 mil curtidas, 1,4 mil compartilhamentos e 574 comentários, quase todos a favor de Marçal e contra Boulos.

Alexandre de Morais intimou Marçal por usar X durante proibição. O ministro do STF determinou no final da tarde de sábado que Marçal deve depor em até 24h para explicar o uso da rede suspensa, em posts como o que mostra o laudo forjado.

Laudo falso sobre Boulos em perfil verificado de Pablo Marçal no X Imagem: Reprodução / X

Decisão do TRE

Decisão do TRE derrubou quatro posts de Marçal. A decisão pediu a derrubada de quatro posts específicos — dois de canais oficiais de Marçal e mais dois de perfis ligados a ele, no Instagram, TikTok e YouTube. Mas o TRE não mencionou as reproduções que já estavam no ar e continuam a ser publicadas em vários outros canais.

Post derrubado do perfil oficial de Marçal no Instagram tinha sido visto mais de 11 milhões de vezes. Os vídeos que mostram a fraude e a defesa de Boulos predominam nas redes na tarde deste sábado (5).

Na tarde de sábado, TRE mandou derrubar perfil inteiro de Marçal no Instagram. A decisão foi cumprida pela Meta por volta das 16h, quando o canal já não estava mais acessível.

Marçal não postou a foto do laudo falso no Telegram. No canal verificado de Marçal no Telegram, segue no ar uma mensagem em que o candidato diz que mostrou a "comprovação de que (Boulos) é usuário de cocaína". Mas o texto indica o link para o post do Instagram, que já saiu do ar.

Entre os posts mais vistos com o laudo falso, vários comentam a derrubada nas outras redes e a livre circulação no X. "Instagram derrubou post de Marçal mostrando que Boulos é um aspirador de pó de primeira geração (..) Como é bom ter uma rede social em que você possa postar as coisas sem ter um sensor de esquerda para te calar", diz um post do perfil "Central Pablo Marçal" visto 7,5 mil vezes.