Israel reporta 440 combatentes do Hezbollah mortos desde início de incursão no Líbano

O Exército israelense informou neste sábado (5) ter matado 440 combatentes do Hezbollah desde o início da ofensiva terrestre lançada na segunda-feira contra o movimento islamista no sul do Líbano, onde as forças israelenses intensificam os bombardeios.

"Desde o início [da ofensiva], as forças [armadas] eliminaram cerca de 440 terroristas, incluídos 30 comandantes de diferentes níveis" durante operações terrestres e aéreas, afirmou o porta-voz do Exército israelense, Daniel Hagari, em coletiva de imprensa.

bfi/vl/jm/mb/mvv/rpr

© Agence France-Presse