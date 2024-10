Inter de Milão bate Torino com hat-trick de Thuram no Italiano

ROMA, 6 OUT (ANSA) - A Inter de Milão confirmou o favoritismo e derrotou o Torino por 3 a 2, neste sábado (5), em jogo válido pela sétima rodada da Série A do Campeonato Italiano.

O destaque da partida foi o atacante Marcus Thuram, que marcou os três gols do time milanês. Zapata e Vlasic descontaram para os visitantes.

Com o resultado, a Inter de Milão assumiu a segunda colocação, com 14 pontos, dois atrás do líder Napoli. Já o Torino aparece em sexta posição, com 11. (ANSA).

