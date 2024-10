Incêndio atinge Museu da Casa Brasileira, na avenida Faria Lima

Um incêndio atingiu o Museu da Casa Brasileira, localizado na avenida Faria Lima, em São Paulo, na tarde deste sábado (5). O Corpo de Bombeiros confirmou um trabalhador que estava no local queixou-se de contusão na perna e foi encaminhado para o Pronto-Socorro Campo Limpo.

O museu já vende ingressos para a exposição "Castelo Rá-Tim-Bum - 30 anos" prevista para começar a partir do dia 10 de outubro.Informações sobre as causas do incêndio e situação do acervo não foram divulgadas.

O que aconteceu

O incêndio ocorreu dias antes da abertura de uma nova exposição no Solar Fábio Prado. A mostra "Castelo Rá-Tim-Bum - 30 anos", programada para começar em 10 de outubro, seria a primeira grande exibição após o espaço ter sido desocupado pelo Museu da Casa Brasileira. O evento marcaria a celebração de três décadas do programa infantil, com 18 cenários originais e uma fachada do castelo com mais de 17 metros de altura.

A exposição seria a principal atração do novo espaço cultural. A mostra incluiria itens originais da série e detalhes dos bastidores, além de homenagens a toda a equipe envolvida na produção do programa.

O Solar Fábio Prado, antigo local do Museu da Casa Brasileira, estava em recesso. Desde o fim de 2023, o casarão que abrigava o museu passou a ser gerido pela Fundação Padre Anchieta (FPA), após o término do convênio entre a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado e a instituição A Casa. A nova gestão tem promovido uma reconfiguração do espaço, que foi fechado temporariamente para reformas e adequações.

Os bombeiros estão no local e investigam as causas do incêndio. Nove equipes foram enviadas para conter as chamas, mas ainda não há confirmação sobre as causas do incidente ou se houve vítimas.