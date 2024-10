Hezbollah diz ter atacado empresa militar no norte de Israel

O Hezbollah declarou, neste sábado (5), ter lançado foguetes contra uma empresa de defesa no norte de Israel, no último ataque após o Exército israelense intensificar sua campanha de bombardeios no Líbano.

O movimento islamista apoiado pelo Irã afirmou em comunicado que lançou uma "salva de foguetes" contra uma "empresa industrial militar" a cerca de 20 quilômetros da cidade de Acre.

