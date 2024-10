Greve no transporte público causa transtornos na Itália

ROMA, 5 OUT (ANSA) - Algumas das principais cidades da Itália são palcos neste sábado (5) de uma paralisação do transporte público, com interrupções generalizadas nos serviços de ônibus, bondes e metrôs.

A greve dos trabalhadores rodoviários e ferroviários foi convocada pelo sindicato autônomo Orsa Tpl para exigir "direitos, segurança e salários adequados" e vai durar das 8h30 às 17h (horário local) e das 20h até o final do expediente.

"As cargas de trabalho a que estão sujeitos os trabalhadores dos transportes públicos locais estão a aumentar e as responsabilidades civis e criminais estão a tornar-se cada vez mais onerosas. Os ataques contínuos e a segurança no local de trabalho são cada vez mais precários enquanto os salários têm sido empobrecidos por anteriores renovações de contratos que não trouxeram aumentos econômicos reais", denunciou o sindicato, pedindo ao governo e às associações que "deem respostas".

Em Roma, os metrôs A, B/B1 e a ferrovia Termini-Centocelli estão fechados ao público, enquanto vários trajetos de ônibus e bonde foram cancelados em razão da paralisação.

Já em Nápoles, no sul, haverá um protesto de 4h dos trabalhadores, das 19h40 às 23h40 (horário local), o que poderá levar a interrupções, enquanto que na Toscana, Palermo, Catanzaro e Turim os serviços já voltaram a funcionar regularmente.

O município de Milão, por sua vez, está excluído do protesto devido à partida da Série A do Campeonato Italiano entre Internazionale e Torino, no qual é esperada a presença de cerca de 65 mil torcedores, e por causa de uma grande manifestação pró-Palestina. (ANSA).

