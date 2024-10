França vai sediar conferência de ajuda ao Líbano, diz Macron

PARIS (Reuters) - A França sediará uma conferência internacional neste mês para ajudar a angariar auxílio humanitário para o Líbano e fortalecer a segurança na parte sul do país, disse o presidente francês, Emmanuel Macron, neste sábado.

"Realizaremos nas próximas semanas uma conferência para fornecer auxílio humanitário, apoiar a comunidade internacional e ajudar as Forças Armadas libanesas a reforçar a segurança, especialmente no sul do Líbano", disse Macron após uma reunião de países de língua francesa em Paris.

Israel iniciou uma intensa campanha de bombardeio no Líbano e enviou tropas para o outro lado da fronteira nas últimas semanas, após quase um ano de troca de ataques com o grupo militante Hezbollah, apoiado pelo Irã.

Anteriormente, os combates estavam principalmente limitados à área da fronteira entre Israel e Líbano, em paralelo à guerra de um ano de Israel em Gaza contra o grupo palestino Hamas.

