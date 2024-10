Em decisão, Moraes lista uso irregular do X por Marçal de forma recorrente

A Polícia Federal (PF) identificou atividades no perfil do ex-coach Pablo Marçal no X em setembro e neste mês, mostra a decisão do ministro Alexandre de Moraes deste sábado (5)

O que aconteceu

Alexandre de Moraes intimou Marçal a depor em até 24 horas. A informação foi divulgada pela GloboNews e confirmada pelo UOL.

X está suspenso no país desde 31 de agosto. Plataforma parou de funcionar por determinação do ministro Alexandre de Moraes.

Ações podem causar cassação ou diploma de inelegibilidade. Moraes cita condutas de abuso do poder econômico e o uso indevido dos meios de comunicação para disseminar mentiras durante as eleições.

Quando e o que perfil de Pablo Marçal publicou no X?

23 de setembro. A decisão não detalha o teor das publicações. Antes, as últimas ações na conta foram registradas em 29 de agosto, dois dias antes de o X sair do ar.

2 de outubro. PF afirmou que constam "diversas postagens" com cortes de participações de Marçal em um podcast, atos de campanha e em debates, todas ocorridas nas últimas semanas.

Ontem (4). Perfil publicou, às 21h45, o laudo falso que forja um suposto surto psicótico de Guilherme Boulos (PSOL) devido ao uso de cocaína. Também foram mapeadas mais postagens com cortes de Marçal em debates e atos de campanha.

Hoje (5). Perfil fez nova postagem, às 5h50, sobre o laudo falso que forja surto psicótico de Boulos. "Tá aqui a prova sobre o Boules", dizia a legenda.

Moraes vê estratégia para 'propagar desinformação'

Fake news. Ministro vê o uso da plataforma por Marçal para "propagar desinformação" sobre as eleições.

Uso sistemático deste perfil na data de hoje, bem como nos dias anteriores, se amolda à hipótese de monitoramento de casos extremados, em que usuários utilizam subterfúgios para acessar e publicar na plataforma X, de forma sistemática e indevida, com a finalidade de propagar desinformação em relação às eleições de 2024, com discurso de ódio e antidemocráticos, conforme manifestação da Procuradoria-Geral da República. Alexandre de Moraes, na decisão

Instagram do ex-coach foi suspenso hoje. Perfil foi tirado do ar após candidato replicar postagem sobre laudo falso.

O UOL procurou o candidato para se manifestar a respeito da decisão de Moraes, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.