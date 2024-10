Em clima de baile, Paes encerra campanha em favela da zona oeste do Rio

Do UOL, no Rio de Janeiro

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), encerro u a campanha da candidatura à reeleição neste ano com uma caminhada de 20 minutos na favela Dois Irmãos, em Curicica, zona oeste da capital. Com beija-mão, abraços e cumprimentos em eleitores, Paes pediu votos a um candidato a reeleição de um vereador do PSD que tem como base Curicica. E esteve acompanhado da deputada federal Laura Carneiro, do mesmo partido.

Confiança e animação no final da campanha

A passagem de Paes por Curicica foi embalada por um funk. A caminhada teve como trilha sonora o jingle da campanha, inspirado em uma música da torcida do Vasco, time pelo qual o candidato torce, que diz que "o Rio vai virar baile". À imprensa, Paes afirmou ter escolhido terminar a campanha na zona oeste por ser uma região que teve atuação da prefeitura em seus mandatos. "Aqui é um lugar que a gente fez muita coisa", resumiu.



Último dia de campanha teve mudança na agenda. Inicialmente, a campanha tinha previsto o último ato em Oswaldo Cruz, na zona norte. Ontem (4), porém, o local foi modificado para a zona oeste. A zona norte recebeu hoje Alexandre Ramagem (PL), opositor de Paes, em campanha ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e correligionários.



Prefeito vota logo cedo amanhã. A campanha de Eduardo Paes prevê que, no domingo (6), o candidato votará no início da manhã na Gávea, zona sul, e, depois, retorna para a residência oficial da Prefeitura do Rio, no mesmo bairro, onde pretende acompanhar a contagem dos votos do primeiro turno.