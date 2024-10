BH: Quaest aponta Engler e Noman no 2º turno; Datafolha tem empate triplo

Os candidatos Bruno Engler (PL), Fuad Noman (PSD) e Mauro Tramonte (Republicanos) disputam as duas vagas no segundo turno na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte, segundo as pesquisas Datafolha e Quaest divulgadas neste sábado (5).

O que aconteceu

Datafolha aponta empate triplo na margem de erro. Engler, Noman e Tramonte estão empatados na margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos (leia metodologia da pesquisa mais abaixo).

Quaest aponta Engler e Noman no segundo turno. O candidato do PL lidera com 30%, seguido pelo atual prefeito, com 25%, e Mauro Tramonte, com 20%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos (leia metodologia da pesquisa mais abaixo).

Pesquisa Datafolha

Bruno Engler (PL): 26% dos votos válidos

Fuad Noman (PSD): 25% dos votos válidos

Mauro Tramonte (Republicanos): 23% dos votos válidos

Duda Salabert (PDT): 10% dos votos válidos

Gabriel Azevedo (MDB): 8% dos votos válidos

Rogério Correia (PT): 5% dos votos válidos

Carlos Viana (Podemos): 3% dos votos válidos

Wanderson Rocha (PSTU): 0% dos votos válidos

Indira Xavier (UP): 0% dos votos válidos

Lourdes Francisco (PCO): 0% dos votos válidos

Pesquisa Quaest

Bruno Engler (PL): 30% dos votos válidos

Fuad Noman (PSD): 25% dos votos válidos

Mauro Tramonte (Republicanos): 20% dos votos válidos

Duda Salabert (PDT): 8% dos votos válidos

Gabriel Azevedo (MDB): 8% dos votos válidos

Rogério Correia (PT): 7% dos votos válidos

Carlos Viana (Podemos): 2% dos votos válidos

Wanderson Rocha (PSTU): 0% dos votos válidos

Pesquisa AtlasIntel (feita pela internet)

AtlasIntel aponta Engler isolado em primeiro, e empate técnico entre Noman e Gabriel Azevedo (MDB).

Bruno Engler (PL): 28,7% dos votos válidos

Gabriel Azevedo (MDB): 18,6% dos votos válidos

Fuad Noman (PSD): 18,5% dos votos válidos

Mauro Tramonte (Republicanos): 13% dos votos válidos

Duda Salabert (PDT): 11,9% dos votos válidos

Rogério Correia (PT): 8,4% dos votos válidos

Carlos Viana (Podemos): 0,5% dos votos válidos

Indira Xavier (UP): 0,2% dos votos válidos

Wanderson Rocha (PSTU): 0%

Lourdes Francisco (PCO): 0%

Metodologias

O Datafolha entrevistou presencialmente 1.674 eleitores entre os dias 4 e 5 de outubro. A pesquisa foi contratada pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo e tem grau de confiança de 95%. A margem de erro é de dois pontos percentuais. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número MG-05500/2024.

AtlasIntel realizou 2.498 pesquisas pela internet entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro. Contratada pelo próprio instituto, a pesquisa tem grau de confiança de 95%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número MG-07676/2024.

A Quaest entrevistou 2.004 eleitores entre os dias 4 e 5 de outubro. A pesquisa foi contratada pela Rede Globo. A margem de erro é de dois pontos percentuais. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número MG-02172/2024.

Votos válidos

Os votos válidos são todos os votos destinados para candidatos. Não incluem votos brancos e nulos, pois esses são excluídos da contagem final da eleição. Nesta fase final da corrida eleitoral, o UOL optou por destacar os votos válidos, pois eles são mais fiéis à contagem que será feita nas urnas.