Topázio lidera em Florianópolis e pode ganhar no 1º turno, dizem pesquisas

Do UOL, em São Paulo

Topázio Neto (PSD), prefeito e candidato à reeleição, lidera as intenções de voto para a Prefeitura de Florianópolis e pode ser eleito no primeiro turno, apontam as pesquisas Quaest e AtlasIntel divulgadas neste sábado (5).

O que aconteceu

Topázio pode vencer no 1º turno, segundo o cenário de votos válidos —que excluem brancos e nulos da contagem. Ele tem 53% dos votos válidos na Quaest (margem de erro de três pontos percentuais) e 49,7% na AtlasIntel (margem de erro de dois pontos percentuais).

Marquito (PSOL) aparece em segundo lugar nas duas pesquisas. Ele tem 21% na Quaest e 25,7% na AtlasIntel.

Pesquisa Quaest (votos válidos)

Topázio Neto (PSD): 53%

Marquito (PSOL): 21%

Dário Berger (PSDB): 14%

Lela (PT): 7%

Pedrão (PP): 5%

Brunno Dias (PCO): 0%

Mateus Souza (PMB): 0%

Rogério Portanova (Avante): 0%

Carlos Muller (PSTU): 0%

Pesquisa AtlasIntel (votos válidos)

Topázio Neto (PSD): 49,7%

Marquito (PSOL): 25,7%

Pedrão (PP): 12,2%

Dário Berger (PSDB): 6,2%

Lela (PT): 5,8%

Carlos Muller (PSTU): 0,4%

Rogério Portanova (Avante): 0,1%

Brunno Dias (PCO): 0%

Os votos válidos são todos os votos destinados para candidatos. Não incluem votos brancos e nulos, pois esses são excluídos da contagem final da eleição. Nesta fase final da corrida eleitoral, o UOL optou por destacar os votos válidos, pois eles são mais fiéis à contagem que será feita nas urnas.

Entenda a metodologia das pesquisas

A Quaest entrevistou presencialmente 1.000 eleitores entre os dias 3 e 4 de outubro. A pesquisa foi contratada pela NSC, afiliada da TV Globo, e tem grau de confiança de 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número SC-4255/2024.

A AtlasIntel entrevistou 1.606 eleitores pela internet entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro. A pesquisa foi contratada pela própria AtlasIntel e tem grau de confiança de 95%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número SC-05447/2024.

Projeções de segundo turno

A pesquisa Quaest aponta vitória do atual prefeito contra os dois adversários. Topázio Neto (PSD) derrotaria tanto Marquito (PSOL), quanto Dário Berger (PSDB), segundo o levantamento.

Topázio Neto x Marquito

Topázio Neto (PSD): 58%

Marquito (PSOL): 31%

Branco/nulo/nenhum: 7%

Não sabe: 4%

Topázio Neto x Dário Berger