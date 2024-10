Candidatos em São Paulo repudiam laudo falso de Boulos divulgado por Marçal

Candidatos à Prefeitura de São Paulo manifestaram repúdio à divulgação de um laudo médico falso de Guilherme Boulos (PSOL) por Pablo Marçal (PRTB) que aponta surto psicótico grave e uso de cocaína do deputado federal.

O que aconteceu

Tabata Amaral (PSB) disse que Marçal deve ser preso se o documento for falso. "Eu venho alertando há meses quem é Pablo Marçal. Ele é um homem condenado com histórico muito pesado e que só sabe criar mentira, só sabe atacar", disse a deputada em agenda na rua 25 de Março na manhã deste sábado (5). "Se for confirmado que aquele documento é falso, isso é muito grave. Isso é motivo de prisão", acrescentou a candidata.

Ricardo Nunes (MDB) classificou o caso como "crime". O prefeito de São Paulo, que busca a reeleição, também se posicionou contra o documento falso, mas não deixou de criticar o candidato do PSOL. "Boulos foi indecente quando atacou minha família. Boulos foi indecente quando normalizou o soco em Duda Lima. Boulos foi indecente quando me comparou a Pablo Marçal. Boulos foi indecente quando por diversas vezes mentiu sobre a minha gestão. Mas eu não sou Boulos, nem Marçal. Repudio veementemente o crime que vimos ontem."

Datena (PSDB) afirmou que Marçal "é o maior risco" para a democracia. "Esta é a realidade do Pablo Marçal, que acusa, acusa e acusa sem provas, relembrando as grandes máfias que existem por aí, simplesmente ignorando a lei e o processo democrático. Agora é uma situação praticamente imparável. Que pelo menos as leis consigam colocar esse cara no seu devido lugar", disse o apresentador.

José Aníbal (PSDB), vice de Datena, chamou Marçal de "delinquente compulsivo". "O ataque a Boulos é gravíssimo. Feito com o propósito de tumultuar as eleições e fraudar a vontade do eleitor. É o momento certo para a justiça punir de forma exemplar esse inimigo das liberdades e da democracia", declarou o tucano em nota.

Justiça Eleitoral determinou que Marçal e outros perfis apaguem postagens com as informações do laudo falso. A decisão é do juiz da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo, Rodrigo Marzola Colombini. Ele argumentou que há "plausibilidade" de falsificação.

Entenda o caso

Boulos pediu a prisão de Marçal pela divulgação do documento falso. Marçal publicou um prontuário médico forjado em suas redes enquanto participava de um podcast. O documento tem erros de digitação, erro nas informações do documento de Boulos e é assinado por um médico já falecido.

Candidato do PSOL disse que adversário "não tem limite" e que o documento é falso. Em vídeo ao vivo nas redes, ele também pediu a prisão do administrador da clínica em que Marçal diz que ele foi atendido em 2021. "O dono da clínica tem um vídeo com o Pablo Marçal, é apoiador dele, e nós vamos publicar aqui no meu Instagram esse vídeo assim que eu terminar a live", afirmou.

No dia 19 de janeiro de 2021, data do falso laudo, Boulos fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Nela, o candidato fala, em transmissão da casa dele, sobre vacinação da covid-19. "Até o número do meu documento está errado no negócio, não tem limite. A ideia é justamente criar essa confusão, a ideia é que as pessoas divulguem a mentira para tentar criar um impacto eleitoral pra eleição do próximo domingo", afirmou Boulos. O UOL confirmou que o número do RG do candidato está errado.

Cerca de duas horas depois da publicação de Marçal, o ex-coach disse que o Instagram removeu o post. "Parabéns pela democracia de esquerda", disse o candidato.

Marçal associa Boulos, sem apresentar provas, ao uso de cocaína desde o início da campanha. Ele já foi condenado pela Justiça Eleitoral a apagar publicações sobre o assunto nas redes sociais. No debate da TV Globo, o psolista apresentou um exame toxicológico feito no dia 2 de outubro.

O médico que assina o prontuário forjado da internação de Boulos morreu. José Roberto de Souza está com o registro no CRM-SP (Conselho Regional de Medicina de São Paulo) inativo desde 2022. No site do órgão, a situação do profissional aparece como "falecido".

A Clinica MaisConsulta faz parte da TMTK, uma holding administrada pelo médico Luiz Teixeira da Silva Junior. As atividades da clínica não preveem pronto-socorro e "unidades para atendimento a urgências".

Luiz Teixeira se apresenta nas redes sociais como "patologista clínico, perito judicial". Em suas redes, o médico tem fotos com Marçal e sua esposa, Carol Marçal — ela fez uma aplicação de botox em maio deste ano. E há publicações com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP).

Pablo Marçal e o médico Luiz Teixeira em publicação nas redes sociais Imagem: Reprodução/Instagram

O médico já foi preso em 2019 suspeito de desviar R$ 20 milhões em recursos públicos. Segundo as investigações da Polícia Civil, ele seria um dos integrantes de uma quadrilha que usou verba de cidades paulistas na compra da operadora de planos de saúde Medical Rio, sediada em Niterói, região metropolitana da capital fluminense.

Procurado, o médico atendeu ao telefonema da reportagem, mas desligou. O espaço segue aberto para posicionamento.

Ele responderá e arcará com as consequências em todas as instâncias da Justiça - eleitoral, cível e criminal. Uma atitude inaceitável de quem prova não ter limites em sua capacidade de mentir.

Campanha de Guilherme Boulos