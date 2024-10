Boulos tem 32,3% dos votos válidos em SP; Marçal, 30%; e Nunes, 20%, diz pesquisa AtlasIntel

Pesquisa AtlasIntel para a Prefeitura de São Paulo, divulgada neste sábado, 5, mostra o candidato Guilherme Boulos (PSOL) com 32,3% dos votos válidos, seguido por Pablo Marçal (PRTB), com 30%. O atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), aparece com 20%. A margem de erro do levantamento é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

A deputada Tabata Amaral (PSB) marcou 10,5%, enquanto a economista Marina Helena (Novo) tem 3,6%. O apresentador José Luiz Datena (PSDB) marcou 2,8%. Os números foram aferidos no cenário estimulado da pesquisa, que apresenta o nome dos candidatos aos entrevistados.

A pesquisa Atlas entrevistou virtualmente 2.500 eleitores paulistanos entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro, com um nível de confiança de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) segue o protocolo 19.259.002/0001-28.