'Farsa foi desmascarada em poucas horas', diz Boulos sobre laudo de Marçal

O candidato a prefeito de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) afirmou neste sábado (5) que a farsa sobre o laudo divulgado por seu adversário Pablo Marçal (PRTB), ligando o psolista ao uso de drogas, foi desmascarada em poucas horas. Ele também disse que espera que a Justiça tome as medidas cabíveis.

O que aconteceu

Boulos disse ter entrado com ações na Justiça Eleitoral e Criminal. O psolista disse ainda que espera que "a verdade circule mais do que a mentira circulou". "Isso é muito importante nessa reta final, para que uma mentira tão abjeta, tão baixa e sem princípios não interfira na disposição do eleitor nas urnas. Isso, para nós, é o que importa", disse Boulos ao lado de ministros e parlamentares que o apoiam.

O candidato afirmou que a poucas horas da votação "o importante é que a verdade prevaleça sobre a mentira." "Eu tenho muita confiança de que a verdade vai vencer a mentira amanhã nas urnas e que as pessoas não vão depositar ódio, não vão depositar medo, não vão depositar ressentimento na urna. Elas vão depositar sonho e esperança", afirmou.

Marçal publicou um prontuário médico em suas redes enquanto participava de um podcast dizendo que o deputado federal surto teve um surto psicótico grave por uso de cocaína em 2021. No entanto, uma série de evidências mostra que o documento foi forjado.

Guilherme Boulos em campanha eleitoral ao lado de Marçal Suplicy (PT) e Lula (PT) Imagem: Ana Paula Bimbati/UOL - 05/10/2024

Evidências apontam falsidade de laudo

O falso laudo tem erros de digitação, erro nas informações do documento de Boulos e é assinado por um médico que já morreu. Além disso, o dono da clínica que assina o laudo já foi condenado por falsificação de documento. José Roberto de Souza está com o registro no CRM-SP (Conselho Regional de Medicina de São Paulo) inativo desde 2022. No site do órgão, a situação do profissional aparece como "falecido". A assinatura do documento forjado é diferente da que aparece em um documento judicial de 2019.

Juiz afirma que há "plausibilidade" de falsificação. Na manhã deste sábado (5), o juiz da 2ª Zona Eleitoral, Rodrigo Marzola Colombini, concedeu liminar determinando a pronta exclusão de vídeos publicados nas plataformas Instagram, TikTok e Youtube.

Boulos fez campanha na manhã deste sábado (5) na avenida Paulista, acompanhando da vice, Marta Suplicy, do presidente Lula, ambos do PT, e de ministros do governo. Acompanhado por apoiadores, Lula seguiu em um veículo que também transportou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, Boulos, a candidata à vice-prefeitura Marta Suplicy (PT), a primeira-dama Janja e a mulher de Boulos, Natália Szermeta.