Bolsonaro sobre Marçal: 'Tem que provar que laudo é verdadeiro'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) iniciou o último dia de campanha eleitoral no início da manhã deste sábado (5) com uma caravana ao lado do candidato a prefeito do Rio Alexandre Ramagem (PL) e dos filhos Carlos e Flávio.

A primeira parada foi numa barraca de pastel no bairro de Marechal Hermes, onde posou para fotos com apoiadores.

O ex-presidente comentou a divulgação ontem pelo candidato a prefeito de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) de um laudo falso que aponta uso de cocaína por Guilherme Boulos.

"Cabe a ele [Marçal] provar que é verdadeiro", afirmou, reforçando o apoio ao prefeito Ricardo Nunes (MDB) na eleição da capital paulista.

Sobre a eleição no Rio de Janeiro, Bolsonaro disse que existe uma "pequena chance" de seu candidato, Ramagem, ir para o segundo turno.

Ele afirmou ainda que não sabia se o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), participaria do último dia de campanha de Ramagem.

No debate da TV Globo, Ramagem criticou Castro, chamando sua gestão de "medíocre", o que gerou constrangimento com o governador.