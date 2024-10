Barbie Pet Shop vem com bichinhos de brinquedo e está com 15% OFF

Procurando brinquedos para presentear no Dia das Crianças? O Guia de Compras UOL encontrou o conjunto Barbie Pet Shop, da Mattel, com 15% de desconto neste sábado, saindo por R$ 199,90.

O presente pode agradar os pequenos que gostam de bichinhos. O kit inclui peças coloridas e cheia de detalhes, que simulam um pet shop de brinquedo. Confira a seguir comentários de quem já comprou e os pontos de atenção indicados por consumidores.

O que a Mattel diz sobre essa Barbie

Acompanha mais de 20 peças com o tema de pet shop.

Vem com quatro animais de brinquedo: cachorro, gato, tartaruga e hamster.

O kit inclui um balcão de atendimento que se transforma em um lavatório para dar banho no cachorrinho.

Acompanha uma esponja para molhar o cãozinho de brinquedo (com água fria ou morna), para que ele mude de cor, ficando limpo ou sujo.

O conjunto conta com prateleiras e armários, além de petiscos, brinquedos e outros itens para cuidar dos animais.

Idade recomendada: a partir de três anos (contém ou pode gerar peças pequenas).

O que diz quem comprou o brinquedo?

Com mais de 7.800 avaliações, o brinquedo tem nota média de 4.8 (do total de cinco). Confira algumas opiniões de consumidores.

A Barbie é bonita, os acessórios são muito bem acabados e detalhados. Achei tudo muito colorido e com boa definição. Brenda Corrêa

Minha neta amou. Comprei para dar de presente para a minha netinha de cinco anos, que ama cachorros. Ela está curtindo o brinquedo. Nilsara Oliveira

Minha filha adora, porque vem vários componentes bem pequenos. Não recomendo para as crianças que têm hábito de colocar na boca. Milene

Não é um brinquedo tão em conta, mas, sem dúvidas, é lindo. A entrega foi rápida da Amazon e a caixa com os itens veio perfeita. Tudo ok, são 25 itens e tenho certeza que minha filha vai amar. Essa Barbie vai ser uma festa para a imaginação. Thiago

Pontos de atenção

Por outro lado, há alguns compradores que citam que o produto foi entregue sem caixa.

Era presente e coloquei na observação. Veio somente embalado num plástico filme, sem caixa, com o produto exposto e amassado. Sem condições de ser pára presente. Fiquei bem chateada.

Daniele Andrade

É fofo, mas minha filha gostaria que o cachorro mudasse de cor, conforme a propaganda, e isso não acontece.

Amanda L.*

O cachorro deste conjunto é extremamente decepcionante. Minha filha ficou animada em lavá-lo, mas as manchas sujas reaparecem em segundos.

Ricardo Rodriguez*

*Comentários traduzidos do inglês

