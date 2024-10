Avião da FAB decola do Líbano com 229 brasileiros repatriados

SÃO PAULO, 5 OUT (ANSA) - A aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) responsável pelo primeiro voo de repatriação de brasileiros no Líbano decolou de Beirute, capital libanesa, com 229 passageiros a bordo neste sábado (5).

Após escala em Lisboa, o avião, que retorna também com 10 crianças de colo e três animais domésticos, deverá pousar no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, na manhã de domingo (6).

O grupo, convocado pela área consular do Itamaraty, por meio da Embaixada do Brasil em Beirute, viajam a bordo da aeronave KC-30 em operação conjunta dos Ministérios das Relações Exteriores e da Defesa, batizada de "Raízes do Cedro".

A decolagem estava inicialmente prevista para a última sexta-feira (4), mas precisou ser adiada para hoje por razões de segurança. O segundo voo está previsto para o decorrer da próxima semana, a depender das condições de segurança no território, alvo de ataques por parte de Israel.

Em nota, o governo brasileiro alertou para que todos sigam as orientações de segurança das autoridades locais. Além disso, pediu que todos que têm recursos procurem deixar o território libanês por meios próprios, tendo em vista que o aeroporto de Beirute continua em operação.

Ao todo, quase 3 mil brasileiros que estão no Líbano manifestaram interesse na repatriação. Na última quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, explicou os critérios de seleção.

"Em primeiro lugar, brasileiros não residentes. Logo depois, brasileiros residentes. E, dentro dessas duas categorias, o que é estabelecido por lei: idosos, mulheres, gestantes, crianças, pessoas com deficiência, doentes de toda forma. Com base nisso, e com a disponibilidade nos aviões, organizamos a lista para esse primeiro voo", afirmou. (ANSA).

