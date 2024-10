AtlasIntel em BH: Engler segue na liderança; Gabriel e Noman empatam em 2º

Do UOL, em São Paulo

Nova pesquisa AtlasIntel em Belo Horizonte divulgada neste sábado (5) mostra que o candidato Bruno Engler (PL) segue na liderança da disputa, com Gabriel (MDB) e o atual prefeito Fuad Noman (PSD) empatados em segundo lugar.

O que aconteceu

Engler tem 28,7% dos votos válidos. Gabriel aparece com 18,6%, seguido por Noman, com 18,5%. O candidato Mauro Tramonte (Republicanos) tem 13%, enquanto Duda Salabert (PDT) aparece com 11,9%. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Veja os números da pesquisa (votos válidos):

Bruno Engler (PL): 28,7%

28,7% Gabriel (MDB): 18,6%

18,6% Fuad Noman (PSD): 18,5%

18,5% Mauro Tramonte (Republicanos): 13%

13% Duda Salabert (PDT): 11,9%

11,9% Rogério Correia (PT): 8,4%

8,4% Carlos Viana (Podemos): 0,5%

0,5% Indira Xavier (UP): 0,2%

0,2% Lourdes Francisco (PCO): 0%

0% Wanderson Rocha (PSTU): 0%

Cenários de segundo turno

A pesquisa também simulou seis cenários de segundo turno. Em cinco deles, Engler aparece na frente — ele aparece empatado, na margem de erro, em um cenário contra Gabriel.

Veja os números:

Bruno Engler (PL) 53% x 36% Rogério Correia (PT)

Bruno Engler (PL) 52% x 36% Duda Salabert (PDT)

Bruno Engler (PL) 49% x 41% Fuad Noman (PSD)

Bruno Engler (PL) 41% x 34% Mauro Tramonte (Republicanos)

Bruno Engler (PL) 40% x 44% Gabriel (MDB)

Bruno Engler (PL) 50% x 17% Carlos Viana (Podemos)

Metodologia. A pesquisa AtlasIntel ouviu 2.498 pessoas, e tem nível de confiança de 95%. A coleta foi feita entre 29 de setembro e 4 de outubro. O registro no TSE é MG-07676-2024.