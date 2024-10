Atlas Vitória: prefeito Lorenzo Pazolini tem 47,3% dos votos válidos

O atual prefeito de Vitória (ES), Lorenzo Pazolini (Republicanos), tem 47,3% das intenções de votos válidos na pesquisa do Instituto Atlas.

O que aconteceu

Nova pesquisa foi divulgada neste sábado (5). Índice corresponde ao cenário estimulado, em que o nome dos candidatos é apresentado para os entrevistados.

Luiz Paulo Vellozo (PSDB) é o segundo colocado, com 21%. Depois, vem João Coser (PT), com 17,8%.

Segundo pelotão. Estão: Assumção (PL), com 6,6% das intenções válidas; Camila Valadão (PSOL), com 5,7% e Du (Avante), com 1,6%.

A pesquisa ouviu 1.607 pessoas. Atlas foi feita por meio de recrutamento digital, entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro. O índice de confiança é de 95% e ela foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo ES-08897/2024.