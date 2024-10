Assinatura de médico em suposto laudo de Boulos difere de documento oficial

Do UOL, em São Paulo

A assinatura atribuída ao médico José Roberto de Souza no suposto laudo de Guilherme Boulos (PSOL) divulgado por Pablo Marçal (PRTB) é diferente da que aparece em um documento judicial de 2019.

O que aconteceu

Marçal publicou um suposto prontuário médico que aponta que Boulos foi atendido em uma clínica em surto psicótico, causado pelo uso de cocaína. O suposto documento tem como data 19 de janeiro de 2021 e assinatura atribuída a Souza, que já morreu. Boulos acusa Marçal de falsificar o documento.

Uma procuração em um processo de Souza no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), no entanto, mostra uma assinatura diferente. O UOL conferiu a autenticidade do documento junto ao Tribunal. Compare:

Comparação de assinaturas do médico José Roberto de Souza Imagem: Reprodução

Desde o início da campanha, Marçal diz, sem provas, que Boulos é usuário de cocaína. O candidato do PRTB já foi condenado várias vezes pela Justiça Eleitoral a derrubar publicações nas redes sociais em que faz a acusação.

Candidato do PSOL diz que vai pedir a prisão de Pablo Marçal. Em transmissão nas redes sociais após a postagem, Boulos disse que Marçal "não tem limites". O suposto documento tem erros de ortografia e cita um número de RG errado, com um dígito a mais.

Marçal divulgou suposto laudo a dois dias do primeiro turno da eleição. Pesquisa Datafolha que saiu nesta quinta (3) mostra um empate triplo na liderança entre Boulos, com 26%; Ricardo Nunes (MDB) e Marçal, com 24% cada.