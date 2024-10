Após surpreender Real Madrid, Lille vence Toulouse de virada na Ligue 1

Três dias depois da histórica vitória sobre o Real Madrid (1 a 0) pela Liga dos Campeões, o Lille venceu o Toulouse de virada por 2 a 1 neste sábado (5) pela 7ª rodada da Ligue 1.

Em desvantagem no placar até o intervalo, depois de um primeiro tempo longe do nível que lhe permitiu vencer o atual campeão europeu, o clube do norte da França acertou seu rumo na segunda etapa e conseguiu assim somar os três pontos e chegar à 4ª posição provisória com 13 pontos, um atrás do Olympique de Marselha (3º).

O atacante marroquino Zakaria Aboukhlal abriu o placar para o Toulouse num chute em que o goleiro Lucas Chevalier espalmou mas a bola já havia cruzado a linha (39').

Os donos da casa empataram por meio do meia-atacante inglês Angel Gomes após uma tabelinha espetacular com o ponta-esquerda marroquino Osame Sahraoui, que da entrada da área o colocou na cara do gol (57').

E o gol da vitória do Lille veio num contra-ataque em que o lateral-esquerdo holandês Mitchel Bakker recebeu em velocidade e encobriu o goleiro Guillaume Restes (72'). Um impedimento chegou a ser marcado pelo auxiliar mas depois o gol foi confirmado.

O Toulouse continua em 16º com apenas 5 pontos e lamenta não ter conseguido conter os 'Dogues' no segundo tempo.

Com esta terceira vitória consecutiva, o Lille parte para a pausa internacional vivendo uma ótima fase.

--- Jogos da 7ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Olympique de Marselha - Angers 1 - 1

- Sábado:

Saint-Etienne - Auxerre 3 - 1

Lille - Toulouse 2 - 1

Rennes - Monaco

- Domingo:

(10h00) Lyon - Nantes

(12h00) Brest - Le Havre

Reims - Montpellier

Strasbourg - Lens

(15h45) Nice - PSG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 16 6 5 1 0 20 5 15

2. Monaco 16 6 5 1 0 12 3 9

3. Olympique de Marselha 14 7 4 2 1 16 8 8

4. Lille 13 7 4 1 2 13 8 5

5. Reims 11 6 3 2 1 10 8 2

6. Lens 10 6 2 4 0 5 2 3

7. Nantes 9 6 2 3 1 9 6 3

8. Strasbourg 9 6 2 3 1 12 10 2

9. Nice 8 6 2 2 2 14 6 8

10. Rennes 7 6 2 1 3 10 9 1

11. Lyon 7 6 2 1 3 8 12 -4

12. Saint-Etienne 7 7 2 1 4 6 18 -12

13. Brest 6 6 2 0 4 8 13 -5

14. Auxerre 6 7 2 0 5 9 15 -6

15. Le Havre 6 6 2 0 4 7 13 -6

16. Toulouse 5 7 1 2 4 6 10 -4

17. Montpellier 4 6 1 1 4 6 17 -11

18. Angers 3 7 0 3 4 5 13 -8

