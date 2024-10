Wall Street sobe após dados fortes de emprego nos EUA elevarem confiança

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta sexta-feira, depois que um relatório forte de emprego nos Estados Unidos aliviou as preocupações sobre uma deterioração do mercado de trabalho e elevou as apostas de um corte de 25 pontos-base nos juros pelo Federal Reserve em novembro.

Um relatório do Departamento do Trabalho mostrou que a criação de vagas de emprego acelerou em setembro e a taxa de desemprego recuou para 4,1%, reduzindo ainda mais a necessidade de o Fed realizar cortes grandes de juros em suas duas reuniões restantes deste ano.

Operadores aumentaram suas apostas em uma redução de 25 pontos-base na reunião de novembro do Fed para 94%, ante 67% antes da divulgação dos dados, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

"Para a economia, isso significa que está ocorrendo um pouso suave. Continuamos criando emprego em um ritmo acelerado e a taxa de desemprego está caindo", disse Ross Mayfield, estrategista de investimentos da Baird.

"Isso significa que é improvável que o Fed corte (em) 50 pontos-base em novembro ou dezembro, certamente, e talvez até faça uma pausa em novembro."

O Dow Jones subia 0,03%, a 42.024,35 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,22%, a 5.712,53 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,50%, a 18.007,28 pontos.

Nove dos 11 setores do S&P 500 subiam, com o setor de consumo discricionário liderando com um aumento de 1,7%.

As ações de megacaps avançavam, com a Tesla subindo 3,6%, a Amazon.com ganhando 2,8% e a Nvidia em alta de 0,8%.

Os índices de Wall Street caminham para encerrar a primeira semana de outubro com ligeira queda semanal, já que os investidores continuavam cautelosos com a possível escalada das hostilidades no Oriente Médio, bem como com a greve de portuários nos EUA, que acabou nesta sexta.

