Vice-presidente do BCE diz que inflação da zona do euro caminha para meta de 2% até o final de 2025

MADRI (Reuters) - A inflação geral e o núcleo da inflação na zona do euro estão se aproximando da meta de 2% do Banco Central Europeu e os preços devem ficar estáveis até o final de 2025, embora os dados econômicos mostrem que os riscos estão inclinados para o lado negativo, disse o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, nesta sexta-feira.

"Não podemos reivindicar a vitória (sobre os preços)", disse De Guindos à estação de rádio espanhola Radio Intereconomia.

A inflação caiu para menos de 2% no mês passado e o bloco monetário de 20 países está à margem de uma recessão, de modo que os mercados já estão apostando que o BCE terá de acelerar os cortes nas taxas de juros, com sua próxima medida prevista para 17 de outubro.

(Reportagem de Jesús Aguado; Reportagem adicional de Emma Pinedo)