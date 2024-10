Veja a lista dos candidatos a vereador em Guarulhos (SP) nas Eleições 2024

Do UOL, Em São Paulo

A cidade de Guarulhos (SP) tem 34 vagas para vereadores este ano e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu 638 registros de candidatos ao cargo. As informações estão no site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais.

Se você está em busca de um candidato específico ou deseja saber mais sobre quem está concorrendo nas eleições de 2024 em Guarulhos (SP), o UOL preparou uma lista com todas as candidaturas dos vereadores, incluindo nomes, números de urna, partidos e a situação de cada um. Acompanhe a seguir.

Veja abaixo quem são os candidatos a vereador em Guarulhos (SP):

Acacio Portella - 22011 - PL - Deferido

Adail Mineirinho - 35266 - PMB - Deferido

Adalmir Abreu - 40123 - PSB - Deferido

Adilsao - 10175 - REPUBLICANOS - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Adilson Valente - 77123 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Adriana Protetora - 10999 - REPUBLICANOS - Deferido

Adriano Bombeiro - 20193 - PODE - Deferido

Adriele Ribeiro - 15129 - MDB - Deferido

Agnaldo - 35100 - PMB - Deferido

Alan Marra Fit - 12300 - PDT - Deferido

Alan Wassu - 12019 - PDT - Deferido

Alemao do Transporte - 27999 - DC - Deferido

Alessandra Nani - 28027 - PRTB - Deferido

Alex Bueno - 77789 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Alex Coletivo Esperançar - 13001 - PT - Deferido

Alexandre João - 44007 - UNIÃO - Deferido

Algodao da Lotacao - 11011 - PP - Deferido

Almir Cavalcante Transporte - 11014 - PP - Deferido

Amaro da Habitacao - 28010 - PRTB - Deferido

Ana Marques - 55300 - PSD - Deferido

Anderson Ferraz - 35021 - PMB - Deferido

Andre Alves - 23046 - CIDADANIA - Deferido

Andre Caraça - 28123 - PRTB - Deferido

André Erê - 36000 - AGIR - Deferido

André Kiko - 70789 - AVANTE - Deferido

Andrea Grucci - 77677 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Andrew Bagatelli Guarda - 22100 - PL - Deferido com recurso

Angela Coletivo do Povo - 13222 - PT - Deferido

Angela Valentim - 10170 - REPUBLICANOS - Deferido

Angra Sanchez - 22122 - PL - Deferido

Anselmo Ramos - 27777 - DC - Deferido

Antonio Arquiteto - 18777 - REDE - Deferido

Antonio Ferreira Sobrinho - 15111 - MDB - Deferido

Antonio Queiroz - 77190 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Aparecida de Jesus - 70277 - AVANTE - Deferido

Araci dos Eventos - 23456 - CIDADANIA - Indeferido

Baiano da Casa de Máquina - 55111 - PSD - Deferido

Bandinha - 27043 - DC - Deferido

Bel - 44666 - UNIÃO - Deferido

Bella do Juntas - 50500 - PSOL - Deferido

Betinho Acredite - 30019 - NOVO - Deferido

Beto Sapão - 70152 - AVANTE - Deferido

Bia Gomes - 30321 - NOVO - Deferido

Bibi Fanti - 22123 - PL - Deferido

Biriba - 27888 - DC - Deferido

Bispa Gil - 50777 - PSOL - Deferido

Bispa Katia Alves - 20018 - PODE - Deferido

Bispo Ge Tenuta - 10012 - REPUBLICANOS - Deferido

Boca Verdura - 44014 - UNIÃO - Deferido

Bombeiro Lessa - 35193 - PMB - Deferido

Bruna Nunes - 30303 - NOVO - Deferido

Bruno Tameirão - 36277 - AGIR - Deferido

Bua - 70090 - AVANTE - Deferido

Cabo Evangelista - 10190 - REPUBLICANOS - Renúncia

Cabo Olympio - 36190 - AGIR - Deferido

Cabo Osnir - 40190 - PSB - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Cabral - 70000 - AVANTE - Deferido

Caê Mendroni - 12345 - PDT - Deferido

Caio Soler - 30456 - NOVO - Deferido

Camila - 33051 - MOBILIZA - Deferido

Carlinda Tinoco - 10123 - REPUBLICANOS - Deferido

Carlinhos Negão - 77014 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Carlos de Bonsucesso - 50456 - PSOL - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Carlos Roque - 70321 - AVANTE - Deferido

Carlos Veloso - 30333 - NOVO - Deferido

Carol Ribeiro - 15555 - MDB - Deferido

Castelo Alemão - 22622 - PL - Deferido

Cathi Bancada Feminista - 50900 - PSOL - Deferido

Cátia Ferreira - 44259 - UNIÃO - Deferido

Celia Zebelin - 77910 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Celita Queiroz - 70240 - AVANTE - Deferido

Celso Feitosa - 35111 - PMB - Deferido

Cesinha - 33888 - MOBILIZA - Deferido

Charles Castelhano - 11777 - PP - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Chaves Luz - 11122 - PP - Deferido

Cida Araújo - 44029 - UNIÃO - Deferido

Cida Lacerda - 12220 - PDT - Deferido

Cida Lage - 33234 - MOBILIZA - Deferido

Ciocca - 28022 - PRTB - Deferido

Claudemir Cruz - 30888 - NOVO - Deferido

Claudia DI Bonito - 12000 - PDT - Deferido

Claudia Graciano - 50400 - PSOL - Deferido

Claudilson Pezâo - 13015 - PT - Deferido

Claudinha Ribeiro - 27321 - DC - Deferido

Clayton do Uber - 22002 - PL - Deferido

Cleo Sales - 70999 - AVANTE - Deferido

Cnove Narrador - 44009 - UNIÃO - Deferido

Corina Silva - 35058 - PMB - Deferido

Coruja - 33777 - MOBILIZA - Deferido

Cosme B - 23600 - CIDADANIA - Deferido

Cris Brasil - 28777 - PRTB - Deferido

Cris Novak - 28020 - PRTB - Deferido

Cristiano Cordeiro - 10111 - REPUBLICANOS - Deferido

Cristovão do Social - 50123 - PSOL - Deferido

Dacio Gualter - 77333 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Dalmo Tesouro - 55999 - PSD - Deferido

Dani Maruschi - 35500 - PMB - Deferido

Daniel Alves O Capivara - 27077 - DC - Deferido

Daniel Santos - 11222 - PP - Deferido

Daniel Viso da Lumar - 44022 - UNIÃO - Deferido

Daniele Fonseca - 12777 - PDT - Deferido

Danilo Alves - 70222 - AVANTE - Deferido

Danilo Gomes - 10027 - REPUBLICANOS - Deferido

Danilo Lima - 44888 - UNIÃO - Deferido

Danilo Novais - 70014 - AVANTE - Deferido

Danybia Thompson - 36363 - AGIR - Indeferido

Darci do Povo - 28555 - PRTB - Deferido

Debora da Cem - 27100 - DC - Deferido

Debora Priori - 36004 - AGIR - Deferido

Deborah Enfermeira - 22777 - PL - Deferido

Delegado Gustavo Mesquita - 10600 - REPUBLICANOS - Deferido

Denys - 11025 - PP - Deferido

Desirre Coelho - 45124 - PSDB - Deferido

Devair do Instituto - 30222 - NOVO - Deferido

Diacono Paulo - 10962 - REPUBLICANOS - Deferido

Diego Styfler - 33033 - MOBILIZA - Deferido

Dinho Zuquila - 50999 - PSOL - Deferido

Dita Cabral - 13600 - PT - Deferido

Dj de Cumbica - 22888 - PL - Deferido

Djalma Freitas - 30055 - NOVO - Deferido

Dona Ana Diretora - 20233 - PODE - Deferido

Dorivall Amarall - 20011 - PODE - Deferido

Doroti da Saúde - 12233 - PDT - Deferido

Douglas Marchi da Ojota - 11123 - PP - Deferido

Doutor Giannini - 70770 - AVANTE - Deferido

Doutor Severino - 13456 - PT - Deferido

Doutora Ana - 30409 - NOVO - Deferido

Dr Alvaro - 10545 - REPUBLICANOS - Deferido

Dr Anderson - 40777 - PSB - Deferido

Dr Antonio Patricio - 27333 - DC - Deferido

Dr Carlos Pinto - 35665 - PMB - Deferido

Dr Écio - 33123 - MOBILIZA - Deferido

Dr Elves - 36313 - AGIR - Deferido

Dr Graco Neves - 40444 - PSB - Deferido

Dr Josenildo - 36947 - AGIR - Renúncia

Dr Leo Camargo - 20777 - PODE - Deferido

Dr Marcos Lisboa - 35678 - PMB - Deferido

Dr Mateus Costa - 13011 - PT - Deferido

Dr Milton - 13150 - PT - Deferido

Dr Ricardo Rui - 36900 - AGIR - Deferido

Dr Romulo Rosendo - 20123 - PODE - Deferido

Dr. Eduardo Carneiro - 44777 - UNIÃO - Deferido

Dr. Eufrates - 50173 - PSOL - Deferido

Dr. Gustavo Oliveira - 15999 - MDB - Deferido

Dr. João Lage - 22221 - PL - Deferido

Dr. Laércio Sandes - 44044 - UNIÃO - Deferido

Dr. Robson da Padaria Dallas - 50555 - PSOL - Deferido

Dr. Sandro Bertoldo - 44040 - UNIÃO - Deferido

Dra Alessandra Milani - 13413 - PT - Deferido

Dra Anabela - 13135 - PT - Deferido

Dra Cléo de Oliveira - 22000 - PL - Deferido

Dra Debora Coletivo A Voz - 43222 - PV - Deferido

Dra Eliana Galvão - 28026 - PRTB - Deferido

Dra Juliana Lima - 11192 - PP - Deferido

Dra Marcia Taschetti - 28600 - PRTB - Deferido

Dra Margarida Souza - 23027 - CIDADANIA - Deferido

Dra Rosana Hadassa - 27017 - DC - Deferido

Dra Silvia de Cássia - 55514 - PSD - Deferido

Dra Valeria Messias - 20321 - PODE - Deferido

Dra. Daniela Souza - 22111 - PL - Deferido

Duda Amasp - 35555 - PMB - Deferido

Duda Mel - 15800 - MDB - Deferido

Dudu Carequinha - 22345 - PL - Deferido

Dudu do Esporte - 70888 - AVANTE - Deferido

É A Mônica - 44123 - UNIÃO - Deferido

Edenir Cowboy - 15177 - MDB - Deferido

Edgard Filho - 28101 - PRTB - Deferido

Edilson Ceará - 50222 - PSOL - Deferido

Edir - 28338 - PRTB - Deferido

Edivaldo Correa Gru - 28000 - PRTB - Deferido

Edivaldo Correia Oliveira - 77044 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Edmilson - 50000 - PSOL - Deferido com recurso

Edmilson Santos - 35123 - PMB - Deferido

Edmilson Zoio - 12022 - PDT - Deferido

Edna Lopes - 27300 - DC - Deferido

Ednaldo Academia - 33222 - MOBILIZA - Deferido

Ednilson Primo do Churrasco - 50153 - PSOL - Deferido

Eduardo Galvão Pró Guarulhos - 77258 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Eduardo Kamei Yukisaki - 15077 - MDB - Deferido

Eduardo Mendes - 27025 - DC - Deferido

Eduardo Neto - 23014 - CIDADANIA - Deferido

Eliana do Monte - 44776 - UNIÃO - Deferido

Eliane Protetora - 36037 - AGIR - Deferido

Eliane Santana - 33000 - MOBILIZA - Deferido

Elias Costa - 30570 - NOVO - Deferido

Elias Martins - 35222 - PMB - Deferido

Eliezer Gandula - 12444 - PDT - Deferido

Elisangela Correia - 10622 - REPUBLICANOS - Deferido

Eliseu Flamenguista - 40456 - PSB - Deferido

Elmer Japonês - 77016 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Elvis Ferreira - 35122 - PMB - Deferido

Emerson Pessoa - 40026 - PSB - Deferido

Emerson Zito - 15117 - MDB - Deferido

Enf. Jaqueline Lira - 22700 - PL - Deferido

Enfermeira Márcia Roméria - 12001 - PDT - Deferido

Erick Bueno - 77667 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Ester Albuquerque - 20789 - PODE - Deferido

Ester Santos - 30024 - NOVO - Deferido

Evandro Castro - 70123 - AVANTE - Deferido

Evanildo Jaba - 22014 - PL - Deferido

Expedito Mereles - 15100 - MDB - Deferido

Fabiano Cowboy - 33456 - MOBILIZA - Deferido

Fabinho de Guarulhos - 15123 - MDB - Deferido

Fabio Alencar - 70700 - AVANTE - Deferido

Fabio Carvalho - 35007 - PMB - Indeferido

Fabio Lima - 27111 - DC - Deferido

Fantazzini - 27789 - DC - Deferido

Fausto Carteiro Amigo - 40233 - PSB - Deferido

Felipinho - 22333 - PL - Deferido

Fernanda Curti - 13113 - PT - Deferido

Fernandão - 12333 - PDT - Deferido

Fernando Galvão - 70207 - AVANTE - Deferido

Fernando Nagem - 15900 - MDB - Deferido

Fernando Psicólogo - 36777 - AGIR - Deferido

Fernando Sapun - 13700 - PT - Deferido

Ferreira Filho - 20003 - PODE - Deferido

Fio - 30800 - NOVO - Deferido

Firmino Mesquita - 12222 - PDT - Deferido

Floraci Ferraz - 10014 - REPUBLICANOS - Deferido

Fran Vaz - 20200 - PODE - Deferido

Francielen Bernardo - 36022 - AGIR - Deferido

Francisco Bodao - 10656 - REPUBLICANOS - Deferido

Francisco Jose - 40000 - PSB - Deferido

Francisco Tico - 40999 - PSB - Deferido

Gamboa - 28028 - PRTB - Deferido

Gasparino Romao - 10100 - REPUBLICANOS - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Gelas dos Santos - 40912 - PSB - Deferido

Geleia Protetor - 55000 - PSD - Deferido

Genilda do Bem - 23444 - CIDADANIA - Deferido

Genilson Nascimento - 20270 - PODE - Deferido

Geraldo Celestino - 33233 - MOBILIZA - Deferido

Geraldo do Bonsucesso Em Foco - 44283 - UNIÃO - Deferido

Geraldo Santos - 44600 - UNIÃO - Deferido

Geraldo Teixeira - 36036 - AGIR - Indeferido

Gerson dos Troféus - 50012 - PSOL - Deferido

Gil Dutra - 33077 - MOBILIZA - Deferido

Gil Justino - 27227 - DC - Deferido

Gilberto Araujo - 33900 - MOBILIZA - Deferido

Gilberto Penido - 30999 - NOVO - Deferido

Gilberto Reis - 44121 - UNIÃO - Deferido

Gilda Costa - 10456 - REPUBLICANOS - Deferido

Gilson Madeira - 23602 - CIDADANIA - Deferido

Gilvan Albino - 70113 - AVANTE - Deferido

Gilvan Passos - 10612 - REPUBLICANOS - Deferido

Giza Araujo - 20107 - PODE - Deferido

Gonzaga do Continental - 33444 - MOBILIZA - Deferido

Graciene da Protecao - 23777 - CIDADANIA - Deferido

Grazi Sacomani - 15222 - MDB - Deferido

Gudo Amorim - 40055 - PSB - Deferido

Guilherme Tassolle - 44333 - UNIÃO - Deferido

Gustavo Rezende - 12555 - PDT - Deferido

Guto Tavares - 12123 - PDT - Deferido

Guy Maia O Baiano - 40222 - PSB - Deferido

Helen Psicóloga - 50800 - PSOL - Deferido

Helena Sena - 10650 - REPUBLICANOS - Deferido

Henrique Menezes - 22022 - PL - Deferido

Henrique Riper - 45030 - PSDB - Deferido

Higor Mamede - 50009 - PSOL - Deferido

Humberto Galo - 77678 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Ilma Borges - 36171 - AGIR - Deferido

Inamar - 77300 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Indalecio Ribas - 77177 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Índio Filho - 36123 - AGIR - Deferido

Índio Liga Kids - 36011 - AGIR - Deferido

Irene Araujo - 27124 - DC - Deferido

Irma Loirinha - 77500 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Irma Nice - 33999 - MOBILIZA - Deferido

Isa - 33024 - MOBILIZA - Deferido

Isabel Moya - 45222 - PSDB - Deferido

Isabella Andreo - 11999 - PP - Deferido

Ivan Belitardo - 35055 - PMB - Deferido

Ivan Nb - 35888 - PMB - Deferido

Ivanildo Vieira - 35550 - PMB - Deferido

Izabel dos Morros - 55011 - PSD - Deferido

Izaias Oliveira - 22922 - PL - Deferido

Jackson Magnata - 40833 - PSB - Deferido

Jaco do Marmores - 45123 - PSDB - Deferido

Janaina Almeida - 77011 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Janaina do Dogao - 40044 - PSB - Deferido

Jane Janine - 23111 - CIDADANIA - Deferido

Jane Lima - 77222 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Janete do Cocaia - 36667 - AGIR - Deferido

Janete Pieta - 18877 - REDE - Deferido

Jayme Amorim Jr - 10555 - REPUBLICANOS - Deferido

Jennifer Kathlin - 70100 - AVANTE - Deferido

Jeová Santos - 20015 - PODE - Deferido

Jerry do Social - 77234 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Jesus do Macaxeira - 40275 - PSB - Deferido

Jheniffer Gil - 40400 - PSB - Deferido

Jhol Art Papel - 13283 - PT - Deferido

Jô do Parque Brasilia - 55337 - PSD - Deferido

Joao Bike - 40074 - PSB - Deferido

Joao Darcio - 10888 - REPUBLICANOS - Deferido

João do Povo - 12012 - PDT - Deferido

João Eudes - 36987 - AGIR - Deferido

Joaquim Garra Absurda - 11022 - PP - Deferido

Joás Rodrigues - 35321 - PMB - Deferido

Joca Bonna - 35002 - PMB - Deferido

Joemilio - 33044 - MOBILIZA - Deferido

Johnny da Adega - 15321 - MDB - Deferido

Joicy Souza - 23123 - CIDADANIA - Deferido

Jonas Bueno - 27677 - DC - Renúncia

Jonny Braga - 22722 - PL - Deferido

Jorge Correa - 27700 - DC - Deferido

Jorge Luiz Silva Araujo - 30789 - NOVO - Deferido

Jorge Sylva - 36029 - AGIR - Deferido

Jorginho Mota - 36006 - AGIR - Deferido

Jose Antonio - 77800 - SOLIDARIEDADE - Deferido

José Corredor - 55175 - PSD - Deferido

Jose Pedro - 33555 - MOBILIZA - Deferido

Joseval Queiroz - 22330 - PL - Deferido

Josi Araujo - 10077 - REPUBLICANOS - Deferido

Josias Carreteiro - 77000 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Josué Nunes - 70777 - AVANTE - Deferido

Josy da Direita - 55222 - PSD - Deferido

Jota Silva - 30234 - NOVO - Deferido

Jovino Cândido - 43333 - PV - Deferido

Ju Costa - 23233 - CIDADANIA - Deferido

Juliana Merilin - 44088 - UNIÃO - Deferido

Juliano Art Mais - 13983 - PT - Deferido

Julio Maximo - 28008 - PRTB - Deferido

Junior Caicara - 30123 - NOVO - Deferido

Jupira Araujo - 15312 - MDB - Deferido

Ka Pontocom - 10127 - REPUBLICANOS - Deferido

Kaká do Cabuçu - 50789 - PSOL - Deferido

Káká Martins - 20333 - PODE - Deferido

Karina Soltur - 55699 - PSD - Deferido

Katia Braz Protetora - 77555 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Katia Felix - 50600 - PSOL - Deferido

Kele Amaral - 40297 - PSB - Deferido

Kleber Ribeiro - 22681 - PL - Deferido

Lamé - 65700 - PC do B - Deferido

Laninha Freitas - 27345 - DC - Deferido

Lau Araujo - 27200 - DC - Deferido

Laura Barros - 44234 - UNIÃO - Deferido

Lauri Rocha - 55555 - PSD - Deferido

Leandro Dourado - 77444 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Leandro Imperio - 44999 - UNIÃO - Deferido

Lecinho - 36157 - AGIR - Deferido

Leda da Saúde - 44442 - UNIÃO - Deferido

Ligia Felix - 40224 - PSB - Deferido

Lilian Carmo - 36136 - AGIR - Deferido

Lilian Santos - 33707 - MOBILIZA - Deferido

Locatelli Kume - 35333 - PMB - Deferido

Lucas Felipe - 20014 - PODE - Deferido

Lucas Rosario - 33333 - MOBILIZA - Deferido

Luciana Enfermeira - 35351 - PMB - Deferido

Luciana Luz - 44055 - UNIÃO - Deferido

Luciana Melo - 40070 - PSB - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Luciana Sinicio - 77017 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Luciano Andrade - 12079 - PDT - Deferido

Luciano Ths - 15015 - MDB - Deferido

Lucimar - 40346 - PSB - Deferido

Lucy Belga - 40555 - PSB - Deferido

Luis da Sede - 55028 - PSD - Deferido

Luiz da Pensao - 11010 - PP - Deferido

Luiz Mato Grosso - 77567 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Luizinho Cardoso - 12888 - PDT - Deferido

Lukao do Uber - 40099 - PSB - Deferido

Ma Santos - 36018 - AGIR - Renúncia

Macaxeira Gil - 12344 - PDT - Deferido

Magali Marques - 35910 - PMB - Deferido

Magno Borges - 12153 - PDT - Deferido

Maikon Belo - 27118 - DC - Deferido

Malvina Russo Aqui Tem - 11888 - PP - Deferido

Manoel Zebu - 15000 - MDB - Deferido

Mara Del Sarto - 23033 - CIDADANIA - Deferido

Marcão do Povo - 33155 - MOBILIZA - Deferido

Marcelo Correia - 18125 - REDE - Deferido

Marcelo Rodrigues - 20202 - PODE - Deferido

Marcelo Seminaldo - 13644 - PT - Deferido

Márcia das Malvinas - 11600 - PP - Deferido

Márcia do Tio Léo - 44179 - UNIÃO - Deferido

Marcia Koruja - 40373 - PSB - Deferido

Marciano da Farmacia - 27555 - DC - Deferido

Marcio da Vila - 12789 - PDT - Deferido

Marco Oton - 11234 - PP - Deferido

Marcos Perrella - 45728 - PSDB - Deferido

Maria Brizola - 12456 - PDT - Deferido

Maria do Xaxado - 10220 - REPUBLICANOS - Deferido

Mariana Perella - 40312 - PSB - Deferido

Mariano - 15044 - MDB - Deferido

Marilim Kattab - 18018 - REDE - Deferido

Marina Domine - 15007 - MDB - Deferido

Marina Hack - 27000 - DC - Deferido

Marinatti - 77015 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Mario Cesar - 11500 - PP - Deferido

Marion Gomes - 10300 - REPUBLICANOS - Deferido

Maristela Massacesi - 70912 - AVANTE - Deferido

Marli da Padaria - 44322 - UNIÃO - Deferido

Marquinhos Comunidade - 77700 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Marquinhos da Saúde - 15777 - MDB - Deferido

Marquinhos Show - 15888 - MDB - Deferido

Martello - 10222 - REPUBLICANOS - Deferido

Martha Barros - 15004 - MDB - Deferido

Maura - 11819 - PP - Deferido

Mauricio Barros - 35005 - PMB - Deferido

Maurício Brinquinho - 13711 - PT - Deferido

Maurício Canarinho - 50112 - PSOL - Deferido

Mauricio Del Nero - 10001 - REPUBLICANOS - Deferido

Mauricio Rocha - 70369 - AVANTE - Deferido

Mauricio Segantin Junior - 33789 - MOBILIZA - Deferido com recurso

Mauro Abrahão - 22520 - PL - Deferido

Michelle - 33014 - MOBILIZA - Deferido

Mikis Ernesto - 15678 - MDB - Deferido

Milton Jr - 30190 - NOVO - Deferido

Mineiro da Jm - 55100 - PSD - Deferido

Mirela Ferraz - 40321 - PSB - Deferido

Misael Guerra - 77888 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Missionária Marina - 55817 - PSD - Deferido

Missionária Nalia - 22211 - PL - Deferido

Mizael Fred - 12111 - PDT - Deferido

Munike - 28223 - PRTB - Deferido

Naldo Santos - 22462 - PL - Deferido

Nathalia Barros - 30295 - NOVO - Deferido

Nayara Brito - 15013 - MDB - Deferido

Nayde O Eletricista - 13040 - PT - Deferido

Nefi Tales Neto - 70899 - AVANTE - Deferido

Negro Gando - 20299 - PODE - Deferido

Neguinho São Rafa - 20222 - PODE - Deferido

Nei Bernardo - 27027 - DC - Deferido

Nelsão dos Químicos - 12377 - PDT - Deferido

Nelsinho do Gáz - 44033 - UNIÃO - Deferido

Nelsinho Pimenta - 35444 - PMB - Deferido

Nene Cowboy - 11700 - PP - Deferido

Nênê da Adega - 12999 - PDT - Deferido

Neti Silva - 35035 - PMB - Deferido

Neudo Careca - 10789 - REPUBLICANOS - Deferido

Neusa - 30133 - NOVO - Deferido

Nil Mira - 28014 - PRTB - Deferido

Nilda Mendes - 36789 - AGIR - Deferido

Nildo Pedras Bela - 70600 - AVANTE - Deferido

Nilson Souza - 45045 - PSDB - Deferido

Nilton do Projeto Acreditar - 50111 - PSOL - Deferido

Nivaldo Borges - 27014 - DC - Deferido

Noêmia Magalhães - 35022 - PMB - Deferido

Nonata Rocha - 77999 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Novinho Brasil - 35777 - PMB - Deferido

Oriel Cardoso - 22200 - PL - Deferido

Osvaldo Meneses - 23100 - CIDADANIA - Deferido

Otton de Paula - 27456 - DC - Deferido

Pacheco - 12192 - PDT - Deferido

Pastor Dimas - 70091 - AVANTE - Deferido

Pastor Gilson Batista - 27123 - DC - Deferido

Pastor Irapoan Garrett - 15055 - MDB - Deferido

Pastor Nivaldo Teodoro - 22243 - PL - Deferido

Pastora Claudia Silva - 36700 - AGIR - Deferido

Pastora Marilza Atalaia - 22400 - PL - Deferido

Pastora Romilda Ferreira - 36121 - AGIR - Deferido

Patrícia Aguiar - 13000 - PT - Deferido

Paulinho Carteiro - 15010 - MDB - Deferido

Paulinho do Esporte - 33003 - MOBILIZA - Deferido

Paulinho Trewasae - 70070 - AVANTE - Deferido

Paulinho Unaldo - 55656 - PSD - Deferido

Paulo Martins - 15400 - MDB - Deferido

Paulo Roberto - 28650 - PRTB - Deferido

Paulo Silva - 30016 - NOVO - Deferido

Pelé Cirino - 50610 - PSOL - Deferido

Pezao - 11111 - PP - Deferido

Pr Adalberto - 33200 - MOBILIZA - Deferido

Pr Anistaldo - 33147 - MOBILIZA - Deferido

Pr Cida - 33279 - MOBILIZA - Deferido

Pr Gerson Araujo - 20000 - PODE - Deferido

Pr Manoel Fernando - 33331 - MOBILIZA - Deferido

Pr Marcio Pereira - 55777 - PSD - Deferido

Pr Nilson Santos - 33400 - MOBILIZA - Deferido

Pr Paulo Trindade - 23000 - CIDADANIA - Deferido

Pr. Rodrigo Morais - 22024 - PL - Deferido

Prof Alexandre Sant Anna - 77077 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Prof Ana Amabile - 20009 - PODE - Deferido

Prof Auriel - 77600 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Prof Deusdete - 13123 - PT - Deferido

Prof Fineias - 30073 - NOVO - Deferido

Prof Maria do Povo - 77217 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Prof Maristela - 20050 - PODE - Deferido

Prof Rômulo - 13013 - PT - Deferido

Prof Tadeu - 77111 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Prof. Furlan Luciano - 45678 - PSDB - Deferido

Professor Anderson Guimarães - 55400 - PSD - Deferido

Professor Castilho - 36133 - AGIR - Deferido

Professor Emerson - 50100 - PSOL - Deferido

Professor Gui - 33100 - MOBILIZA - Deferido

Professora Ana Cris - 18188 - REDE - Deferido

Professora Cláudia Oliveira - 11611 - PP - Deferido

Professora Clécia - 70707 - AVANTE - Deferido

Professora Fabia - 30777 - NOVO - Deferido

Professora Karen - 36007 - AGIR - Deferido

Professora Leci - 35999 - PMB - Deferido

Professora Marisa de Sá - 13007 - PT - Deferido

Professora Nery - 13570 - PT - Deferido

Professora Sandra Santos - 12622 - PDT - Deferido

Psicóloga Elis - 55001 - PSD - Deferido

Quiteria Melo - 15646 - MDB - Deferido

Rafa Marques - 15300 - MDB - Deferido

Rafa Street - 13333 - PT - Deferido

Rafa Zampronio - 15333 - MDB - Deferido

Rafael Acosta - 40700 - PSB - Deferido

Rafael Nascimento - 55789 - PSD - Deferido

Rafael Zucco - 22150 - PL - Deferido

Railda Oliveira - 15444 - MDB - Deferido

Raimunda Mae do Povo - 11312 - PP - Deferido

Raimundo Menezes - 18200 - REDE - Deferido

Ramos da Padaria - 70111 - AVANTE - Deferido

Raquel Sotelino - 23001 - CIDADANIA - Deferido

Rebeca da Saúde - 70021 - AVANTE - Deferido

Regiani Protecao Animal - 30330 - NOVO - Deferido

Regina Peixoto - 13466 - PT - Deferido

Regis Pereira - 18123 - REDE - Deferido

Renata Kope - 22444 - PL - Deferido

Renata Martello - 70601 - AVANTE - Deferido com recurso

Renato dos Animais - 77010 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Ribamar Costa - 18711 - REDE - Deferido

Ricardo Embuaba - 44000 - UNIÃO - Deferido

Ricardo Meirelles - 22999 - PL - Deferido

Rô Salvador - 35045 - PMB - Deferido

Robert Calazans - 50551 - PSOL - Deferido

Roberto Farmaceutico - 23333 - CIDADANIA - Deferido

Robson Barba - 10777 - REPUBLICANOS - Deferido

Robson Serrano - 40488 - PSB - Deferido

Rodrigo Minoru - 11000 - PP - Deferido

Rodrigo Soberana - 13789 - PT - Deferido

Rodrigo Tá Na Casa - 35300 - PMB - Deferido

Rodrigo Tavares - 27007 - DC - Deferido

Rodrigo Ziza - 45555 - PSDB - Deferido

Rogerio dos Santos - 10010 - REPUBLICANOS - Deferido

Rogerio Picachu - 35515 - PMB - Deferido

Rogerio Tomaz - 10317 - REPUBLICANOS - Deferido

Rogério Zumba - 44012 - UNIÃO - Deferido

Romildo Santos - 55333 - PSD - Deferido

Rona Frangão - 44077 - UNIÃO - Deferido

Ronaldo Batista - 27444 - DC - Deferido

Ronaldo Galacci - 12088 - PDT - Deferido

Roni Santos - 15200 - MDB - Deferido

Roque Feirante - 20553 - PODE - Deferido

Rosa dos Pimentas - 36111 - AGIR - Deferido

Rosangela Veroneze - 22300 - PL - Deferido

Roseli Berlandi - 36033 - AGIR - Deferido

Rubinho do Ônibus - 44567 - UNIÃO - Deferido

Rute - 50180 - PSOL - Deferido

Sacerdote Carlos de Ogum - 44328 - UNIÃO - Deferido

Salvador Lino - 36026 - AGIR - Deferido

Samuel Hair - 28678 - PRTB - Deferido

Sandra Amorim - 65100 - PC do B - Deferido

Sandra Costa - 12011 - PDT - Deferido

Sandra Gileno - 45999 - PSDB - Deferido

Sandra Landim - 70800 - AVANTE - Deferido

Sandra Madeu Nossa Voz - 77133 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Sandrieni Ferro - 44321 - UNIÃO - Deferido

Santiago - 22222 - PL - Deferido

Sara - 33004 - MOBILIZA - Deferido

Sargento Edivaldo Gomes - 70190 - AVANTE - Deferido

Selda Maia - 13020 - PT - Deferido

Sensei Akamine - 28688 - PRTB - Deferido

Sergio Magnum da Farmacia - 10333 - REPUBLICANOS - Deferido

Serjao Inovacao - 30018 - NOVO - Deferido

Sheila Ribeiro - 18038 - REDE - Deferido

Sidnei da Laranja - 20051 - PODE - Deferido

Sidney Gomes - 50013 - PSOL - Deferido

Silvério Segurança - 36012 - AGIR - Deferido

Silvio Lopes - 13028 - PT - Deferido

Simonão - 22800 - PL - Deferido

Simone Antunes - 35151 - PMB - Deferido

Simone Lima - 27030 - DC - Deferido

Soldado Zacharias - 22190 - PL - Indeferido

Soni Mesquita - 20020 - PODE - Deferido

Sonynha Forni - 10200 - REPUBLICANOS - Deferido

Suboficial Petrecca - 20120 - PODE - Deferido

Suelen Oliveira - 30050 - NOVO - Deferido

Tadeu da Pizzaria - 22012 - PL - Deferido

Tania da Betesda - 70140 - AVANTE - Deferido

Telma Bincoleto - 35258 - PMB - Deferido

Telma Cardia - 10678 - REPUBLICANOS - Deferido

Thais Leitte - 27727 - DC - Deferido

Thiago Izidoro - 28999 - PRTB - Deferido

Thiago Moreno - 27277 - DC - Deferido

Thiago Parijiani - 35000 - PMB - Deferido

Thomas Braga - 44444 - UNIÃO - Deferido

Tia Alice - 15115 - MDB - Deferido

Tiago Guedes - 30040 - NOVO - Deferido

Tiago Maia - 15150 - MDB - Deferido

Tiago Soares - 13877 - PT - Deferido

Ticiano - 55055 - PSD - Deferido

Tico Cabeleireiro - 20022 - PODE - Deferido

Tina - 15664 - MDB - Deferido

Tio Jorge - 13100 - PT - Deferido

Toba Bar - 23124 - CIDADANIA - Deferido

Ton Ton Torres - 12321 - PDT - Deferido

Tonho Fumaça - 18222 - REDE - Deferido

Toninho da Lan House - 28111 - PRTB - Deferido

Toninho do Bar - 36444 - AGIR - Deferido

Toninho Nações - 45020 - PSDB - Deferido

Tubarao - 11007 - PP - Deferido

Turquinho da Adega - 44111 - UNIÃO - Deferido

Valdeir - 40789 - PSB - Deferido

Valdemar Dias - 18000 - REDE - Deferido

Valdemir da Saúde - 70077 - AVANTE - Deferido

Valdir Moreira - 23023 - CIDADANIA - Deferido

Valdiran Nascimento - 77022 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Valeria Balbino - 33124 - MOBILIZA - Deferido

Valter Oliveira - 36222 - AGIR - Indeferido

Valter Racing - 15500 - MDB - Deferido

Vanda Jesus - 30783 - NOVO - Deferido

Vanesca Belasque - 12812 - PDT - Deferido

Vanessa de Jesus - 20033 - PODE - Deferido

Vanuza Kaimbé - 50888 - PSOL - Deferido

Véio do Moreira - 27222 - DC - Deferido

Vera Cumbica Maravilha - 12678 - PDT - Deferido

Vera do Esporte - 12113 - PDT - Deferido

Vera Vieira - 36100 - AGIR - Deferido

Victor Barros - 20456 - PODE - Deferido

Vinicius Trindade - 44222 - UNIÃO - Deferido

Vulgo Biah - 11333 - PP - Deferido

Wagner Freitas - 12100 - PDT - Deferido

Wagner Neto - 13373 - PT - Deferido

Wanderley do Restaurante - 70333 - AVANTE - Deferido

Wanderley Pedroso - 33300 - MOBILIZA - Deferido

Wanderley Ramazzini - 13310 - PT - Deferido

Warley Oliveira - 35522 - PMB - Indeferido

Wellington do Celular - 28321 - PRTB - Deferido

Wellington Pinheiro - 10900 - REPUBLICANOS - Deferido

Welliton Bezerra - 28023 - PRTB - Deferido

Wesley Casaforte - 40040 - PSB - Deferido

Wesley Confiança - 36360 - AGIR - Renúncia

William Palma - 30030 - NOVO - Indeferido

Willian Alegre - 28100 - PRTB - Deferido

Wilson Caminhoneiro - 10022 - REPUBLICANOS - Deferido

Xuxa Loco - 40244 - PSB - Deferido

Yolanda Monteiro - 13131 - PT - Deferido

Ze Galinha - 28222 - PRTB - Deferido

Zé Maria do Posto - 70555 - AVANTE - Deferido

Zé Maria Ponte Alta - 40035 - PSB - Deferido

Zé Pedreiro - 44133 - UNIÃO - Deferido

Zenia da Enfermagem - 70141 - AVANTE - Deferido

Zezinho da Farmacia - 11411 - PP - Deferido

Zilo Alves - 28888 - PRTB - Deferido

Zinha Lombardi - 27347 - DC - Deferido

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 03/10/2024, às 13h19.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

Você poderá acompanhar no UOL a apuração das Eleições 2024.