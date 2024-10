Venda recorde faz Fenabrave revisar previsão para o ano

No melhor resultado para o mês em dez anos, setembro terminou com 236,4 mil veículos vendidos no País, um crescimento de 19,6% ante o mesmo mês do ano passado. O resultado, que engloba carros de passeio, comerciais leves, caminhões e ônibus, foi divulgado nesta quinta-feira, 3, pela Fenabrave, a entidade que representa as concessionárias de automóveis.

Trata-se do maior volume registrado em setembro desde 2014, quando o mercado chegou a 296,3 mil unidades no mesmo mês. Em relação a agosto passado, os emplacamentos ficaram próximos da estabilidade, com leve queda de 0,4%.

A variação levemente negativa na comparação com o mês anterior se deve, contudo, ao calendário com um dia a menos de venda em setembro. Quando se considera a média por dia útil, o ritmo diário de vendas de setembro foi o melhor do ano, passando pela primeira vez, em 2024, de 11 mil veículos.

Agora, o crescimento das vendas de veículos zero-quilômetro no acumulado desde o primeiro dia do ano chega a 14,1%, com 1,86 milhão de unidades. O desempenho reflete a melhora nas condições de crédito, o mercado de trabalho aquecido, com aumento da renda, além da renovação de frotas das locadoras de carros.

Revisão

Com o recorde, a Fenabrave revisou ontem para cima as previsões para o desempenho do setor neste ano. A projeção para o crescimento das vendas de veículos, que começou o ano em 12% e foi revista para 14,7% em julho, está agora em 15,1%. Pelas novas projeções, o mercado terminará o ano com 2,66 milhões de veículos.

Já as vendas de motos tiveram crescimento de 15,9% em setembro, em relação ao mesmo mês de 2023, chegando a 156,6 mil unidades, conforme o balanço da Fenabrave. Na comparação com agosto, houve queda de 4,4% nas vendas dos veículos de duas rodas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.