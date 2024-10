Veleiro 'mais belo do mundo' chega à Austrália em tour mundial

DARWIN, 5 OUT (ANSA) - O navio italiano Amerigo Vespucci, apelidado de "veleiro mais belo do mundo", chegou a Darwin, na Austrália, 24ª parada de um tour mundial iniciado em julho de 2023, em Gênova.

A embarcação atracou na capital do Território do Norte acompanhada pelo "Spirito di Stella" ("Espírito de Estrela"), o primeiro catamarã totalmente acessível a pessoas com deficiência e empenhado em uma volta ao mundo com a associação Wheels On Waves.

A partir de sábado (5), o Centro de Convenções de Darwin recebe o "Villaggio Italia", exposição itinerante que reúne diversas excelências italianas e oferece aos visitantes a oportunidade de conhecer a beleza do "Belpaese" através de sua arte, cultura, música, gastronomia, cinema, tecnologia e pesquisa científica.

"Esta é uma experiência extraordinária porque combinamos a capacidade de um navio como o Vespucci com o Villaggio, onde o Made in Italy sai do nosso território e alcança países importantes como a Austrália", disse Gioacchino Alfano, presidente dos Serviços de Defesa da Itália.

O Vespucci já viajou mais de 55 mil quilômetros durante 460 dias e passou por países como Brasil, Argentina, Chile e Japão.

A conclusão do tour está prevista para 2025.

O nome do veleiro é uma homenagem a Américo Vespúcio (1454-1512), navegador italiano que foi pioneiro na exploração europeia nas Américas. Construído em 1930, o Amerigo Vespucci é a unidade mais longeva a serviço da Marinha Militar e atua como navio-escola desde 6 de junho de 1931. (ANSA).

