Um ano após ser feita refém, menina israelense se adapta à nova vida familiar

Por Eli Berlzon e Michal Yaakov Itzhaki

BNEI DROR, Israel (Reuters) - O casal israelense Leron e Zoli Mor tem tatuagens idênticas em seus braços, mostrando uma procissão de oito elefantes, com suas caudas e trombas entrelaçadas.

Os dois primeiros são os pais e os seis menores atrás deles são os filhotes. Os três últimos são ainda menores do que os demais e têm a tinta mais fresca porque foram adicionados posteriormente.

Os oito elefantes representam a família Mor. Leron e Zoli Mor têm três filhos e adotaram outros três cujos pais -- um deles a irmã de Leron -- foram mortos no ataque de atiradores do Hamas a Israel em 7 de outubro do ano passado.

"Eles eram cinco", disse Leron Mor na nova casa da família no vilarejo de Bnei Dror, no norte de Israel, apontando para a tatuagem em seu braço.

"E mais três se juntaram a eles."

Uma dos três adotados, Avigail Idan, estava entre as mais de 250 pessoas feitas reféns durante o ataque liderado pelo grupo militante palestino. Ela foi libertada em novembro do ano passado, embora cerca de 100 pessoas ainda estejam em cativeiro enquanto a guerra entre Israel e Hamas, desencadeada pelo ataque, continua.

Ela tinha três anos de idade na época do ataque, no qual seus pais estavam entre as 1.200 pessoas mortas. Seus irmãos mais velhos, Michael e Amalia, se esconderam em um armário em sua casa em um kibutz, com a mãe caída sem vida no chão nas proximidades.

Os Mors também moravam no kibutz no sul de Israel na época e foram resgatados de sua casa no dia seguinte ao ataque. Eles agora moram longe, em Bnei Dror, um vilarejo agrícola próximo à costa do Mediterrâneo.

"A conversa aqui em casa é muito aberta. Falamos sobre seus pais. Não nos esquecemos deles nem por um momento", disse Leron Mor. "Olhamos fotos juntos. E eles estão presentes em nossas vidas."

Avigail também tem cidadania norte-americana, e ela e a família conheceram o presidente dos EUA, Joe Biden, na Casa Branca em abril.

"Ele era simplesmente compassivo, caloroso e atencioso", disse Leron Mor. "Falamos com ele sobre as pessoas, nossos amigos, que ainda estão lá e todos os reféns. Pedimos a ele que fizesse todo o esforço possível para tirá-los de lá, porque essa é a única coisa importante no momento. Não há nada mais importante do que isso."

(Por Ari Rabinovitch)