Think tank conservador mira conversas de funcionários da Nasa sobre Musk e Trump

Por Marisa Taylor

WASHINGTON (Reuters) - Registros federais vistos pela Reuters mostram que um importante think tank conservador norte-americano pediu à Nasa que revelasse o que os funcionários da agência estavam conversando internamente sobre o bilionário Elon Musk e o ex-presidente Donald Trump.

O esforço, que envolve dezenas de pedidos com base na liberdade de informação apresentados pela Heritage Foundation, faz parte da contínua mobilização dessa organização para ajudar Trump a eliminar funcionários públicos não alinhados a ele no órgão caso seja reeleito para a Casa Branca em novembro, disse um dos seus executivos à Reuters.

É também uma tentativa de determinar, na visão do grupo conservador, quais agências como a Nasa estão atrapalhando o progresso de empresas privadas como a SpaceX, companhia de lançamento de foguetes e satélites de Musk. .

Em entrevista, Mike Howell, diretor da unidade investigativa da Heritage Foundation, afirmou que a Nasa e outros reguladores atrapalham a inovação porque são distraídos por políticas culturais e de identidade.

"Em vez de coisas legais no espaço", disse Howell, a Nasa está "fazendo todas essas coisas woke no solo".

Especialistas em administração pública afirmam que os pedidos são uma tentativa partidária de identificar servidores que se opõem ao plano de Trump de indicar o empresário, que é crítico frequente da burocracia regulatória, como czar da eficiência governamental.

Nessa posição, especialistas temem que Musk poderia ajudar o ex-presidente a retomar um plano de seu primeiro mandato para substituir funcionários públicos classificados como ideologicamente contrários ao seu governo.

"Isso é claramente parte do comportamento da Heritage Foundation para encontrar pessoas que são críticas de Trump e Musk e colocá-las na lista dos indesejáveis", afirmou Kel McClanahan, advogado de Washington e especialista em governo federal.

"Para colocar pessoas leais, eles precisam descobrir primeiro de quem precisam se livrar."

Nem a Nasa, nem Musk responderam a pedidos de comentários sobre o tema. Um membro da campanha de Trump não respondeu às perguntas que a Reuters enviou sobre as solicitações de informação, mas disse que apenas o ex-presidente e seus conselheiros, e “NÃO qualquer outra organização”, representam suas propostas para um eventual segundo mandato.

Segundo registros revisados pela Reuters, desde 3 de setembro a Heritage Foundation protocolou pelo menos 192 pedidos de informação na Nasa. Entre elas, solicitações para o envio de comunicações entre funcionários que citam Trump e Musk ou as empresas do bilionário — incluindo a montadora Tesla e a SpaceX, companhia com mais de 11,8 bilhões de dólares em contratos com a agência espacial.

Com sede em Washington, a Heritage Foundation saudou as atividades comerciais de Musk, incluindo a aquisição da plataforma X, antigamente conhecida como Twitter, em 2022.

Howell disse que a fundação também entrou com pedidos de informação junto às agências de segurança para determinar se elas estão "maltratando" Musk.

"Queremos ter a certeza de que esse governo armado não está sendo apontado para ele", disse. Um porta-voz da Casa Branca não respondeu a pedidos de comentário.