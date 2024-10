Taxas de juros renovam máximas após payroll sugerir menos afrouxamento monetário nos EUA

Os juros futuros renovam máximas na manhã desta sexta-feira, 4, após o relatório de emprego dos Estados Unidos, o payroll, ter vindo bem mais forte do que se esperava, impulsionando também o dólar e os rendimentos dos Treasuries. Não só a criação de vagas superou as expectativas, como o salário médio por hora, enquanto a taxa de desemprego caiu mais que o esperado, o que deve levar a ajustes para menos cortes de juros nos EUA.

Às 9h32 desta sexta, a taxa do depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia para máxima de 12,400%, de 12,279% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 subia para máxima de 12,475%, de 12,337%, e o para janeiro de 2029 avançava para 12,510%, de 12,409% no ajuste de quinta-feira.