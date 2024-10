Suspensão de Pogba por doping é reduzida de 4 anos para 18 meses

O meia francês Paul Pogba, que havia sido suspenso por quatro anos em 2023 por doping, teve sua punição reduzida para 18 meses, informou nesta sexta-feira (4) um representante do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS).

Com contrato com a Juventus até 2026, Pogba poderá voltar a atuar em 11 março de 2025.

"Confirmo a decisão: 18 meses de suspensão a partir de 11 de setembro de 2023. A decisão foi emitida sem os motivos, que serão apresentados mais adiante", declarou a fonte à AFP.

Pogba testou positivo em agosto de 2023 para DHEA, substância proibida que aumenta o nível de testosterona, e foi suspenso preventivamente um mês depois.

Em fevereiro deste ano, sua suspensão por quatro anos foi confirmada pelo tribunal antidoping da Itália.

Em uma mensagem publicada no Instagram logo após o anúncio da punição, Pogba havia afirmado que nunca consumiu produtos dopantes "conscientemente ou deliberadamente".

Para explicar o exame positivo, os representantes do jogador levantaram a tese de uma contaminação acidental através de um suplemento alimentar prescrito por um médico que ele consultou nos Estados Unidos.

Na temporada 2022/2023, Pogba fez apenas dez jogos pela Juventus, devido a uma lesão no menisco do joelho direito, pela qual teve que passar por uma cirurgia que o impediu de disputar a Copa do Mundo de 2022 pela seleção francesa.

O jogador também foi vítima de um caso de extorsão orquestrado por um grupo criminoso no qual estava envolvido seu próprio irmão Mathias.

apo/hpa/iga/ol/cb

© Agence France-Presse