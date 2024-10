Stellantis processa UAW em tribunal dos EUA por ameaça de greve

Por David Shepardson e Ben Klayman

WASHINGTON/DETROIT (Reuters) - A Stellantis entrou com uma ação federal contra o sindicato United Auto Workers (UAW) alegando que a entidade violou seu contrato ao ameaçar fazer greve devido aos atrasos da empresa em investimentos planejados.

A montadora entrou com a ação na quinta-feira, pedindo ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos no Distrito Central da Califórnia que declarasse que a decisão do UAW Local 230 em Los Angeles de realizar uma votação para autorizar uma greve viola os termos do contrato firmado entre as partes no ano passado.

A Stellantis busca responsabilizar o sindicato e uma subdivisão do sindicato por qualquer potencial perda de receita e outros danos resultantes da perda de produção devido à possível greve.

Na quinta-feira, uma supermaioria dos membros do UAW no centro de distribuição de peças da Stellantis em Los Angeles votou a favor de solicitar uma autorização para entrar em greve, caso a empresa e o sindicato não consigam resolver uma queixa sobre os investimentos planejados pela empresa.

O presidente do UAW, Shawn Fain, diz que a empresa violou o contrato ao não cumprir os compromissos de investimento, mas a empresa argumenta que os investimentos sempre estiveram sujeitos às condições do mercado e que a demanda por veículos elétricos diminuiu desde que o acordo foi assinado.

"O UAW agiu de má-fé ao ignorar essa cláusula, apresentar queixas fictícias e convocar uma votação para autorização de greve para pressionar a Stellantis a prosseguir com os investimentos planejados", afirmou a empresa no processo.

Fain, em um email enviado nesta sexta-feira aos membros do UAW, disse que a gestão da Stellantis havia "desencadeado uma campanha de desinformação em uma tentativa de nos amedrontar e confundir sobre nosso direito de autorizar a convocação de uma greve".

Ele chamou a ação judicial e outras medidas da empresa de "ações desesperadas" e acrescentou que os advogados do sindicato têm "total confiança em nosso direito de fazer greve".

(Reportagem de Utkarsh Shetti e Ben Klayman)