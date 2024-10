Seguro contra roubo de carga cresce 29% em 1 ano, a R$ 628,4 mi no 1º semestre, diz CNseg

O seguro contra roubo de cargas teve um crescimento de 29% na arrecadação no primeiro semestre deste ano, para R$ 628,4 milhões, de acordo com a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). De acordo com a entidade, o crescimento é fruto do elevado índice de roubos no País.

O levantamento mostra que as seguradoras pagaram R$ 252 milhões em indenizações para cargas roubadas no Brasil de janeiro a junho, crescimento de 2,4% em relação ao mesmo período do ano passado. O Estado de São Paulo concentra a maior parte das indenizações, com R$ 148,7 milhões pagos.

O maior crescimento nos pagamentos, porém, foi em Minas Gerais, com alta de 67,2%, para R$ 29,7 milhões. "O impacto dessa atividade criminosa é sentido diretamente no mercado de seguros, que tem respondido com agilidade para oferecer soluções adequadas às transportadoras", afirma a presidente do Sindicato das Seguradoras do Estado (Sindseg-MG/GO/MT/DF), Andréia Padovani.

De acordo com ela, é necessário que os setores público e privado se unam para reforçar a segurança nas estradas.

"Datas comemorativas como Páscoa, Natal, Ano Novo, Dia dos Pais e das Mães, e principalmente Black Friday, além do período de alta safra do agronegócio, como café, arroz, milho e soja, merecem atenção especial não apenas pelo aumento no volume transportado, mas também pela maior vulnerabilidade a desvios de carga", diz o presidente da Comissão de Seguro de Transportes da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), Marcos Siqueira.