Rússia vai retirar Talibã da lista de terroristas, informa agência estatal

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse na sexta-feira que a decisão de retirar o Talibã da lista de organizações terroristas foi "tomada no mais alto nível", informou a agência de notícias estatal TASS.

A decisão precisa ser seguida de vários procedimentos legais para que se torne realidade, disse o representante especial do presidente Vladimir Putin no Afeganistão, Zamir Kabulov.

Putin afirmou em julho que a Rússia considera o movimento Talibã, do Afeganistão, um aliado na luta contra o terrorismo.

A Rússia vem construindo lentamente laços com o Talibã desde que este tomou o poder no Afeganistão em agosto de 2021, quando as forças lideradas pelos Estados Unidos se retiraram após 20 anos de guerra, mas o movimento ainda é oficialmente proibido na Rússia.

Nenhum país reconheceu formalmente o Talibã como a liderança legítima do país, embora a China e os Emirados Árabes Unidos tenham aceitado seus embaixadores.

A Rússia adicionou o Talibã à sua lista de organizações terroristas em 2003. Removê-lo seria um passo importante de Moscou para normalizar as relações com o Afeganistão.

Em comentários separados na sexta-feira, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que Moscou estava convencida da necessidade de manter um "diálogo pragmático" com o atual governo afegão.

"É óbvio que é impossível resolver os problemas ou mesmo discutir um acordo afegão sem Cabul", afirmou Lavrov.

"Moscou continuará seu curso de desenvolvimento de laços políticos, comerciais e econômicos com Cabul", acrescentou ele, falando em uma reunião em Moscou com seu colega afegão Amir Khan Muttaqi e representantes de países vizinhos.