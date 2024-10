Quem está na frente para prefeito de SP hoje (04)? Veja últimas pesquisas

Do UOL, em São Paulo (SP)

As sete principais pesquisas de intenção de voto para a prefeitura de São Paulo (SP) divulgadas ao longo da semana mostram um cenário incerto entre os eleitores paulistanos.

O que mostram as pesquisas da semana

Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) aparecem numericamente à frente em três pesquisas cada. Pablo Marçal (PRTB), por sua vez, lidera apenas uma das pesquisas: a mais recente, divulgada pelo instituto Real Time Big Data nesta sexta-feira (4).

Todas as sondagens divulgadas até esta sexta-feira (4) indicam empate técnico. Grande parte delas, inclusive, aponta empate triplo dentro da margem de erro, o que indica a possibilidade de segundo turno entre dois dos três candidatos mais bem colocados.

Veja os três primeiros colocados em cada pesquisa da semana:

Sobre as pesquisas

O levantamento Real Time Big Data divulgado em 30/9 foi realizado com 1.500 entrevistados, entre os dias 27 e 28 de setembro. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-05171/2024 e tem um nível de confiança de 95%.

A pesquisa AtlasIntel de 30/9 foi feita pela internet, com recursos próprios e ouviu 2.190 eleitores da capital paulista entre os dias 24 e 29 de setembro. O levantamento tem nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número SP-02567/2024.

A pesquisa Quaest de 30/9 foi realizada com 1.800 eleitores de São Paulo entre 27 e 29 de setembro. Encomendada pela TV Globo, tem uma margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O registro no TSE é SP-01233/2024.

O levantamento do Paraná Pesquisa de 1º/10 ouviu 1.500 eleitores da cidade de São Paulo. As entrevistas foram realizadas presencialmente entre 27 de 30 de setembro. O índice de confiança da pesquisa é de 95%. O registro no TSE é SP-04763/2024.

O levantamento Real Time Big Data de 2/10 foi encomendado pelo portal Terra e contou com 1.500 entrevistados, entre os dias 30 de setembro e 1º de outubro. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-02771/2024 e tem um nível de confiança de 95%.

A pesquisa Datafolha desta quinta-feira (3) foi contratada pela TV Globo e pela Folha. O levantamento foi realizado presencialmente com 1.806 pessoas de 16 anos ou mais em São Paulo nos dias 1º a 3 de outubro e com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-09329/2024.

A pesquisa Real Time Big Data desta sexta-feira (4) foi registrada no TSE como SP-02479/2024 e realizou 1.000 entrevistas entre 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%. O estudo foi encomendado pela Record.