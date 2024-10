PM liberta casal sequestrado em SP; um dos suspeitos foi morto e 2 presos

A Polícia Militar libertou na madrugada desta sexta-feira (4) um casal sequestrado por criminosos na zona norte de São Paulo.

O que aconteceu

Os dois homens foram vítimas de um sequestro relâmpago. Eles estavam dentro do carro parado, em uma rua no bairro Mandaqui, quando dois suspeitos armados chegaram em um veículo e os abordaram.

Uma das vítimas estava do lado de fora do carro, e entrou rapidamente quando viu os criminosos se aproximando. No entanto, o casal foi retirado do próprio carro e levado no veículo dos bandidos. Na sequência, um terceiro suspeito fugiu levando o automóvel das vítimas.

Quadrilha levou vítimas para um cativeiro na zona oeste, para fazer transferências bancárias via Pix. Durante a madrugada, militares localizaram o veículo das vítimas com dois suspeitos, que confessaram o crime. O endereço do imóvel foi descoberto e cercado.

Casal foi resgatado sem ferimentos e um dos integrantes da quadrilha foi morto baleado. Outros dois jovens, de 18 e 19 anos, foram presos em flagrante por extorsão mediante sequestro. O caso foi registrado no 91º DP.