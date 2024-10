PF apreende R$ 1,8 milhão em dinheiro no subsolo de centro empresarial na Barra

A Polícia Federal no Rio de Janeiro fez a terceira grande apreensão de dinheiro em espécie da semana e confiscou R$ 1.859.040,00 em dois veículos estacionados na garagem de um centro empresarial localizado na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense.

A apreensão se deu quando os agentes cumpriam dois mandados de busca e apreensão na sede de empresas do Rio. O dono de uma das companhias é suspeito de corrupção eleitoral e lavagem de dinheiro.

O dinheiro estava distribuído em caixas de papelão dentro de dois veículos do investigado. Os carros estavam estacionados no subsolo do centro empresarial.

Os valores foram encaminhados à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro. A ação foi realizada pelo Grupo de Combate aos Crimes Eleitorais (GET) e pela Delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional (DELINST) da PF no Rio de Janeiro.

Trata-se da terceira apreensão realizada pela PF no Rio em ações de combate à prática de corrupção eleitoral em 2024. Com a ação, os valores confiscados pela corporação chegam a R$ R$ 3.929.040,00.