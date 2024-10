Petróleo segue em alta

Os preços do petróleo fecharam em alta pelo quarto dia consecutivo nesta sexta-feira, com os operadores se protegendo diante das incertezas sobre uma possível resposta de Israel aos ataques desta semana do Irã.

O barril do Brent para entrega em dezembro subiu 0,55%, aos US$ 78,05, e o do WTI para novembro teve alta de 0,91%, aos US$ 74,38. Em quatro dias, o WTI subiu mais de 9%, impulsionado pelo ataque com mísseis iranianos a Israel na terça-feira e pela escalada no Oriente Médio.

"Os operadores se posicionam", disse Stephen Schork, autor do Schork Report. Eles se preparam para um eventual ataque no fim de semana, que teria um efeito multiplicador sobre os preços na reabertura do mercado.

"Se não acontecer nada neste fim de semana, haverá uma correção", acrescentou Schork, para quem "os fundamentos não mudaram e apresentam grandes riscos", em um contexto de oferta abundante e demanda incerta.

