Paraná Pesquisas aponta empate triplo entre Nunes, Boulos e Marçal em SP

Do UOL, em São Paulo

Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB) seguem tecnicamente empatados, de acordo com o levantamento mais recente do Paraná Pesquisas, divulgado nesta sexta (4).

O que aconteceu

Pesquisa mostra Nunes com 26,8%, Boulos com 26% e Marçal com 24,2%. Como a margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais e para menos, os três estão tecnicamente empatados.

Tabata Amaral (PSB) tem 11,5%, José Luís Datena (PSDB) tem 3,5% e Marina Helena (Novo) tem 1,7%. Bebeto Haddad (DC), João Pimenta (PCO), Altino Prazeres (PSTU) e Ricardo Senese (UP) têm menos de 1% das intenções de voto.

Veja os números da pesquisa:

Ricardo Nunes (MDB): 26,8% (tinha 27%)

26,8% (tinha 27%) Guilherme Boulos (PSOL): 26% (tinha 25%)

26% (tinha 25%) Pablo Marçal (PRTB): 24,2% (tinha 22,5%)

24,2% (tinha 22,5%) Tabata Amaral (PSB): 11,5% (tinha 8,9%)

11,5% (tinha 8,9%) Datena (PSDB): 3,5% (tinha 6%)

3,5% (tinha 6%) Marina Helena (Novo): 1,7% (tinha 1,7%)

1,7% (tinha 1,7%) Bebeto Haddad (DC): 0,2% (tinha 0,2%)

0,2% (tinha 0,2%) João Pimenta (PCO): 0,1% (tinha 0,1%)

0,1% (tinha 0,1%) Ricardo Senese (UP): 0,1% (tinha 0,2%)

0,1% (tinha 0,2%) Altino Prazeres (PSTU): 0% (tinha 0,2%)

0% (tinha 0,2%) Nenhum / branco / nulo: 3,5% (eram 4,6%)

3,5% (eram 4,6%) Não sabe / não respondeu: 2,5% (eram 3,5%)

Cenário de segundo turno

O instituto também testou três cenários de segundo turno. Nunes venceria Boulos e Marçal, enquanto o psolista venceria o ex-coach.

Veja os números:

Nunes x Boulos

Ricardo Nunes (MDB): 50,6%

50,6% Guilherme Boulos (PSOL): 35,3%

35,3% Nenhum / Branco / Nulo: 9,5%

9,5% Não sabe / não respondeu: 4,6%

Boulos x Marçal

Guilherme Boulos (PSOL): 44,6%

44,6% Pablo Marçal (PRTB): 38,2%

38,2% Nenhum / Branco / Nulo: 12,7%

12,7% Não sabe / não respondeu: 4,5%

Marçal x Nunes

Ricardo Nunes (MDB): 53,1%

53,1% Pablo Marçal (PRTB): 28,9%

28,9% Nenhum / Branco / Nulo: 13,5%

13,5% Não sabe / não respondeu: 4,6%

Dados foram coletados com 1.500 eleitores entre segunda (30) e quinta (3). A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o código SP-09433/2024.