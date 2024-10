O que faz o prefeito? Entenda funções e saiba quem pode concorrer ao cargo

Nas Eleições 2024, os eleitores brasileiros escolherão os novos prefeitos dos mais de 5.500 municípios do país. Mas quais são as funções de um prefeito? O que pode e o que não pode fazer o chefe do Executivo municipal?

Quais as funções de um prefeito?

O prefeito é o chefe do Poder Executivo da cidade, eleito para mandato de quatro anos.

À frente da prefeitura, ele deve:

Zelar pela administração da cidade, como manutenção de calçadas e ruas, limpeza urbana, saneamento básico e outras tarefas

Planejar e executar obras públicas na cidade

Implementar e manter em boas condições unidades de atenção à saúde básica e de educação básica, como escolas e creches

Sancionar ou vetar leis aprovadas pela Câmara Municipal

Apresentar projetos de lei na Câmara Municipal

Exercer controle sobre as finanças da cidade

Proteger o patrimônio histórico-cultural do município

Garantir o transporte público e a organização do trânsito

Promover o desenvolvimento urbano e o ordenamento territorial

Nomear secretários municipais, que o ajudarão no

Representar o município junto a outras esferas do poder público e intermediar repasses financeiros para o município

Arrecadar, administrar e aplicar os impostos municipais

Apresentar projeto de Lei orçamentária Anual na Câmara Municipal, que direcionará os investimentos públicos do ano seguinte

O que é necessário para ser prefeito?

Para disputar a eleição para prefeitura da cidade, é necessário:

Ter nacionalidade brasileira

Ser maior de 21 anos

Ser alfabetizado

Estar em pleno exercício dos direitos políticos

Ter cumprido o alistamento militar obrigatório, se o candidato for homem

Ser filiado a um partido político, por pelo seis meses

Como funciona a eleição para prefeito?

O prefeito é eleito pelo sistema majoritário, ou seja, o candidato que tiver a maioria dos votos será o vencedor das eleições.

Em municípios com mais de 200 mil eleitores, o candidato precisa ter 50% dos votos mais 1 para ser eleito em primeiro turno. Caso nenhum candidato alcance esse índice, será disputado um segundo turno com os dois mais votados. No segundo turno, vence quem tiver mais votos válidos.