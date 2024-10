O que é a zerésima, que torna a urna eletrônica mais confiável?

Do UOL, em São Paulo

No dia da eleição, antes do processo começar, cada urna eletrônica emite um documento que comprova a ausência de qualquer voto registrado no equipamento. Esse relatório é conhecido como zerésima.

O processo é realizado em cada seção eleitoral, na presença dos mesários e fiscais de partidos políticos.

O documento identifica a urna, confirmando que todos os candidatos do município estão listados e que nenhum voto foi computado para qualquer um deles.

A votação só pode começar após a impressão desse papel, que ocorre por volta das 7h, antes da chegada do primeiro eleitor.

O procedimento, previsto na resolução nº 23.611/2019, do TSE, precisa ser autorizado pelo presidente da mesa de votos logo após a inicialização da urna.

Após a impressão, o presidente da seção, mesários e fiscais de partidos ou coligações presentes assinam o relatório.

A zerésima, que garante que a urna esteja completamente zerada, é um dos diversos mecanismos de auditoria da Justiça Eleitoral para assegurar a transparência das eleições.

O documento fica disponível na seção eleitoral e qualquer cidadão pode consultá-lo.