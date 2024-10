O que diz o exame toxicológico mostrado por Boulos no debate da Globo

Guilherme Boulos (PSOL) publicou nas redes sociais o exame toxicológico mostrado durante debate da Globo na noite de quinta-feira (3). O documento foi exibido após o adversário Pablo Marçal (PRTB) associá-lo, sem provas, ao uso de drogas.

O que diz o exame

Foi realizado no dia 2 de outubro, um dia antes do debate na TV Globo. Ele foi feito por meio de pelos do candidato. O material utilizado é padrão do tipo de teste e, segundo laudo, tem uma janela de detecção de aproximadamente 180 dias.

Para todas as análises, o resultado foi negativo para o uso de drogas. O exame detectava a presença de substâncias como cocaína, AEME (um subproduto do crack), benzoilecgonina, cocaetileno e norcocaína.

O laudo foi assinado por especialista em toxicologia. O médico que assina o documento é o Dr. Álvaro Pulchinelli Jr., presidente da SBPC (Sociedade Brasileira de Patologia Clínica).

O documento foi publicado no Instagram do candidato do PSOL. Na legenda ele ainda provocou o adversário. "Eu fiz o toxicológico. Será que Marçal fará o psicotécnico?", escreveu.

Como foi o debate

Ao tratar do tema da criminalidade, Marçal afirmou que Boulos frequentava "biqueiras". Depois de associar o candidato à invasão de casas por causa da participação do psolista no MTST e ouvir do adversário que ele não conhecia a cidade porque "não é daqui, é de Goiás", Marçal subiu o tom ao dizer que Boulos "deve conhecer biqueiras".

Alguém que deve conhecer melhor a cidade de São Paulo na questão de biqueiras, que eu não conheço nenhuma, ele deve conhecer várias.

Pablo Marçal (PRTB) a Guilherme Boulos (PSOL) no debate da Globo

Boulos respondeu mostrando um exame toxicológico. O candidato do PSOL pediu um direito de resposta que foi negado pela Globo. Ao tomar a palavra para a tréplica, mostrou o exame. "É assim que [o Marçal] age. É um lobo em pele de cordeiro", criticou.

Eu sou pai de duas filhas e não aceito ter a honra atacada desse jeito. Está aqui: fiz o exame toxicológico, vai subir agora na minha rede social. Faça o seu Marçal! Faça o psicotécnico também.

Guilherme Boulos

Ao longo da campanha, Marçal associou Boulos ao uso de drogas, mas nunca apresentou provas. Reportagem da Folha de S.Paulo mostrou que a campanha do candidato do PRTB usou um processo judicial sobre posse de drogas no qual figura como réu um homônimo do candidato do PSOL.