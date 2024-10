Número 1 do mundo, Iga Swiatek encerra parceria com técnico Tomasz Wiktorowski

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, anunciou nesta sexta-feira (4) que não continuará trabalhando com o técnico Tomasz Wiktorowski.

"Depois de três anos de grandes conquistas na minha carreira, decidimos encerrar nossa parceria", escreveu Swiatek em sua conta no Instagram.

A polonesa anunciou há duas semanas que decidiu não defender o título no WTA 1000 de Pequim por "razões pessoais".

"Sua experiência, sua atitude analítica e estratégica e seu enorme conhecimento sobre tênis nos ajudaram a conseguir coisas que eu não teria imaginado apenas alguns meses depois de começarmos a trabalhar juntos", ressaltou Swiatek sobre Wiktorowski.

"Devido a esta mudança importante para mim, estou me dando as próximas semanas para começar uma parceria com um novo treinador", explicou a tenista.

"Avisarei quando tomar a decisão", acrescentou Swiatek, que está no topo do ranking da WTA desde novembro de 2023.

A jogadora de 23 anos soma cinco títulos de Grand Slam, quatro deles em Roland Garros.

