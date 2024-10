Qual papel higiênico não vai te deixar na mão? Testamos 5 com folha dupla

Ninguém merece ir ao banheiro e o papel higiênico deixá-lo, literalmente, na mão. Ele precisa ter bom poder de absorção, maciez equilibrada e boa resistência — já pensou rasgar quando você mais precisa dele?

Com isso em mente, a equipe do Guia de Compras UOL avaliou cinco marcas conhecidas dos brasileiros para descobrir qual reúne o melhor conjunto. Nesta edição do Teste às Escuras, três jornalistas do UOL analisaram papéis higiênicos com folha dupla sem saber suas respectivas marcas.

Os critérios foram: suavidade ao toque, facilidade de rasgos e furos a partir do atrito com um pano e resistência à água. A seguir, as marcas avaliadas:

Elite Ultra Suave

Mili Sensitive Care

Neve Toque de Seda

Personal Vip

Sublime Folha Dupla

Imagem: Guia de Compras UOL

Como foram os testes

Após uma pré-seleção de papéis higiênicos com folha dupla de marcas bem avaliadas por consumidores na Amazon e Magalu, a equipe do Guia de Compras UOL definiu os produtos que fariam parte do ranking. Cada marca foi identificada por uma letra (de A a E).

Teste sensorial

De olhos vendados, três jornalistas sentiram a textura e maciez de cada rolo e de seu respectivo pedaço dobrado em cinco camadas. A partir do toque dos dedos, palma da mão e rosto, as percepções imediatas foram anotadas.

A jornalista Marcella Duarte ainda testou os cinco ao longo de um dia para higienizar região íntima após o xixi.

Teste de atrito

Pegamos um pedaço do papel higiênico de cada empresa e dobramos em cinco, seguindo as marcações indicadas no respectivo rolo.

Depois de dobrado, passamos em um pano de prato antigo, com fibras do tecido mais ásperas, por 20 vezes. O objetivo foi verificar como as folhas duplas se comportavam: se ficavam rasgadas, furadas ou com pouco desgaste.

Teste da resistência contra líquidos Imagem: Guia de Compras UOL

Teste de água

Um pedaço de cada rolo foi retirado e dobrado em dois. Em seguida, cinco gotas de água com corante azul [para efeito ilustrativo] foram pingadas na superfície do papel higiênico avaliado.

Passados alguns segundos, uma pedra pequena (30g) foi posicionada na parte úmida para analisarmos se o papel aguentava o seu peso. Um pouco depois, trocamos por uma pedra mais pesada (42g). Por fim, nos que aguentaram, colocamos as duas juntas (totalizando 72g). Os produtos mais resistentes conseguiram mantê-las em suas superfícies sem rasgar ou furar.

Em cada um dos testes acima, os participantes deram notas de 1 a 5 para as cinco marcas. A partir disso, tabulamos os resultados, ordenamos os produtos pelas pontuações (da mais alta para a menor) e analisamos as percepções descritas pelos participantes. Abaixo você pode conferir o ranking dos vencedores.

1º lugar: Neve

Características: criado para ajudar a preservar o pH natural da pele, segundo a empresa.

O papel higiênico Neve foi considerado o mais macio para os três participantes na análise da textura e do toque, levando a nota máxima 5.

Esse equilíbrio gera um bom conforto, como a jornalista Marcella Duarte pode atestar após usá-lo, foi o mais confortável: "bom para quem tem sensibilidade ou tendência a alergias. Mas o fato de o papel ser fininho faz com que ele rasgue um pouco mais fácil após o contato com o xixi, quase desmancha a primeira camada."

No teste de resistência contra líquidos, o produto também levou nota 5. Mesmo úmido com água, ele conseguiu aguentar sem rasgar o peso de duas pedras pequenas.

Na análise de atrito, o produto levou nota 4 por ter apresentado um pequeno buraco na primeira camada e a segunda folha ter rasgado um pouco após ser passado por 20 vezes num pano (esse teste foi repetido em todas as marcas).

Imagem: Guia de Compras UOL

É fininho, mas não tem a sensação de arranhar, de lixa. É macio na pele. Afonso Ferreira, editor-assistente no UOL

Gostei que destaca [do rolo] rápido e fácil. Ele é macio, gostoso, suave ao toque. Parece ser mais resistente do que os outros, mas é mais fino. Bruna Souza Cruz, editora-assistente no UOL

É bem macio, suave ao toque. Cada folha é mais fininha e elástica. Gostei. Marcella Duarte, jornalista do Guia de Compras UOL

2º lugar: Mili

Características: absorção em dobro, sem perfume e folhas brancas, segundo o fabricante.

O papel higiênico registrou nota máxima (5) no teste de resistência contra líquidos. Ele tem a vantagem de ser mais barato do que o concorrente Neve.

Contudo, levou nota três na análise de atrito. A primeira camada rasgou bastante após ser passada repetidamente num pano. A segunda camada da folha dupla também foi afetada, uma das partes se desfez.

No uso prático, ele apresentou menos rasgos nas fibras, afetou só a primeira camada após o contato com a urina.

É macio, mas não tanto. Tem mais resistência para rasgar. Marcella

Claramente mais macio do que o A [Elite]. É fininho também, vai ser daqueles que vai precisar dobrar mais vezes [para usar]. Gostoso, não tem aquela sensação áspera. Bruna

Bem macio, desliza melhor do que o A [Elite]. É mais fino, mas não deixa de ser macio, e não arranha. Afonso

3º lugar: Sublime

Características: fibras naturais, com maior rendimento e resistência, diz a marca.

Levou boas notas no teste de textura e maciez ao toque das mãos, mas o maior destaque foi na resistência. Apesar de a folha ser mais fina, ele aguentou muito bem o processo de atrito com o pano. O produto não apresentou furos ou rasgos, apenas uma leve esticada nas fibras.

Na avaliação envolvendo líquido, ele registrou nota quatro por ter aguentado o peso da primeira pedra. Contudo, não resistiu ao ter as duas posicionadas ao mesmo tempo.

No teste do xixi, ele rasgou um pouco mais do que o B [Mili] e o D [Personal] após o uso.

Ele é bem gostoso de passar, superfície é lisinha. Me pareceu bem fino, talvez precise de mais dobras ou passadas na mão. Afonso

Macio, mas não tanto quanto o C [Neve]. O desempenho [no teste prático do xixi] foi parecido com o do A [Elite], mas achei mais suave que ele. Marcella

Bem macio. Mas eu estou rasgando aqui sem ver e parece que não está rasgando no pontilhadinho, rasgou no lugar errado. Ele é macio dos dois lados, mas não me parece o mais resistente não [entre os outros quatro]. Bruna

4º lugar: Personal

Características: com fibras naturais e extrato de algodão, segundo o fabricante.

Foi o produto que apresentou a textura mais aparente entre as quatro marcas analisadas. Tem um lado mais macio e o outro possui pontinhos, é ligeiramente mais áspero (nada que possa machucar). As notas no teste de sensibilidade ao toque variaram de 3,5 a 4,5. O teste de resistência à água ficou com nota 3, mediano.

Contudo, apresentou ótimo resultado na avaliação de atrito. A primeira camada esgarçou um pouco e surgiram alguns pequenos furinhos, mas foi um dos que melhor resistiu ao processo.

A percepção ao usar para limpar o xixi foi que ele lembra o Neve folha tripla, que é mais grossinho, e por isso rasga menos.

Me parece mais resitente. Acredito que vai precisar de menos dobras para limpar direitinho. Tem um lado mais suave que o outro, na hora de passar é melhor usar o lado mais macio. Bruna

Parece um papel-toalha, tem uma textura como se fosse um furinhos, é mais grosso. Gosto de papéis que têm uma textura diferente. Nota 4,5 [na maciez] Marcella

Tem uma textura mais aparente como se fossem vários pontinhos, vários buraquinhos. É menos macio do que os outros, não desliza tão bem. Afonso

5º lugar: Elite

Características: fabricado com fibras naturais e extrato de seda, de acordo com a empresa.

O papel higiênico Elite registrou nota 3,5 no teste de textura e maciez para duas pessoas. A terceira deu nota 4 pela sensação gostosa na pele ao toque das mãos.

No teste de resistência à água, o produto úmido com água aguentou o peso da primeira pedra pequena. Na segunda, as fibras rasgaram. Por isso, ficou com a nota 3.

Já na análise de atrito, a primeira folha apresentou uma rasgadinha bem de leve. É um dos papéis higiênicos mais resistentes, com nota 5.

Elite ultra suave após o teste de atrito Imagem: Guia de Compras UOL

Achei um pouco áspero passando a mão por fora. Durinho para rasgar. Na hora do uso em si, ele se mostrou macio. Contudo, com uma textura um pouquinho áspera, deu uma rasgada até a camada dois. Marcella

Macio, mas me parece meio neutro, nem bom nem ruim. Ele é macio no toque, mas me parece muito fininho, daqueles que você precisa passar mais e mais para limpar. Bruna

Macio, não arranha, toque suave. Afonso

*Colaboraram Afonso Ferreira, Amanda Marques, Ana Carolina Cardoso e Marcella Duarte.

