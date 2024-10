Napoli vence Como (3-1) e segue líder do Campeonato Italiano

O Napoli se garantiu como líder do Campeonato Italiano até a volta após a pausa da data Fifa ao vencer o Como em casa por 3 a 1 nesta sexta-feira (4).

O time do técnico Antonio Conte soma 16 pontos em sete rodadas, quatro a mais que a Juventus (2ª), que no domingo recebe o Cagliari (16º).

O volante escocês Scott McTominay abriu o placar com apenas 25 segundos de jogo, mas o Como empatou pouco antes do intervalo com o brasileiro Gabriel Strefezza (43').

No segundo tempo, o atacante belga Romelu Lukaku fez o segundo do Napoli em cobrança de pênalti (53') e outro brasileiro, David Neres, fechou o placar na reta final (86').

Sob o comando de Conte, o time napolitano vem se aproximando cada vez mais de sua melhor versão desde que conquistou o 'Scudetto' em 2023, deixando para trás a má campanha da temporada passada, quando sequer conseguiu vaga nas competições europeias.

-- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Napoli - Como 3 - 1

(15h45) Hellas Verona - Unione Venezia

- Sábado:

(10h00) Udinese - Lecce

(13h00) Atalanta - Genoa

(15h45) Inter - Torino

- Domingo:

(07h30) Juventus - Cagliari

(10h00) Bologna - Parma

Lazio - Empoli

(13h00) Monza - Roma

(15h45) Fiorentina - Milan

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 16 7 5 1 1 14 5 9

2. Juventus 12 6 3 3 0 9 0 9

3. Milan 11 6 3 2 1 14 7 7

4. Inter 11 6 3 2 1 13 7 6

5. Torino 11 6 3 2 1 10 8 2

6. Empoli 10 6 2 4 0 5 2 3

7. Lazio 10 6 3 1 2 12 10 2

8. Udinese 10 6 3 1 2 9 10 -1

9. Roma 9 6 2 3 1 7 4 3

10. Como 8 7 2 2 3 10 14 -4

11. Fiorentina 7 6 1 4 1 7 7 0

12. Atalanta 7 6 2 1 3 11 12 -1

13. Bologna 7 6 1 4 1 7 9 -2

14. Hellas Verona 6 6 2 0 4 10 11 -1

15. Parma 5 6 1 2 3 10 12 -2

16. Cagliari 5 6 1 2 3 4 10 -6

. Genoa 5 6 1 2 3 4 10 -6

18. Lecce 5 6 1 2 3 3 11 -8

19. Unione Venezia 4 6 1 1 4 4 10 -6

20. Monza 3 6 0 3 3 4 8 -4

